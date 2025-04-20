Tokenomika pro Vine Coin (VINE)
Informace o Vine Coin (VINE)
The official cryptocurrency launched by the founder of the short video platform VINE. VINE was shut down in 2016, and Elon Musk mentioned restarting it.
Vine Coin (VINE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Vine Coin (VINE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu Vine Coin (VINE)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů VINE. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
Vine Coin (VINE) is a meme coin launched on the Solana blockchain by Rus Yusupov, co-founder of the original Vine platform. Its token economics are designed to balance immediate liquidity, long-term commitment, and community growth. Below is a comprehensive breakdown of its issuance, allocation, usage, incentive, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Blockchain & Standard: Solana, using the SPL token standard.
- Consensus: Joint Proof of Stake and Proof of History.
- Maximum Supply: 1 billion VINE tokens.
- Current Circulation: 999 million VINE (as of early 2025), with a focus on liquidity.
Allocation Mechanism
The token supply is distributed across several categories, each with distinct vesting and unlocking schedules:
|Category
|Allocation (%)
|Unlocking/Locking Details
|Initial Coin Offering (ICO)
|33%
|Largest immediate allocation, unlocked at launch
|Team
|20%
|Gradual vesting, locked to incentivize long-term commitment
|Community & Ecosystem Initiatives
|24%
|Released over time to support ecosystem growth
|Existing Investors
|13%
|Vested, gradual unlocking for early backers/private sale participants
|Ecosystem Fund
|2.4%
|For partnerships and ecosystem development, released over time
|Livestreaming
|3%
|For platform promotion and adoption, released as needed
|Foundation
|2%
|Locked for long-term sustainability and planning
|Liquidity & Exchanges
|2.6%
|Reserved for exchange liquidity, unlocked as needed
|Dev Wallet
|5% (of 1B supply)
|Locked until April 20, 2025, to demonstrate project stability
Usage and Incentive Mechanism
- Primary Use: VINE is intended as a meme coin and a symbol of support for the Vine legacy, not as a security or investment contract.
- Ecosystem Participation: Tokens are used to incentivize community engagement, content creation, and participation in campaigns (e.g., airdrops, hashtag campaigns, influencer collaborations).
- Staking: Users can stake VINE tokens on supported platforms to earn rewards, contributing to network security and growth.
- Trading: VINE is available for trading on major exchanges (e.g., Bybit, BYDFi, OKX), with high liquidity and active trading pairs.
- Airdrops & Campaigns: Regular airdrop campaigns and partnership announcements drive user acquisition and ecosystem expansion.
Locking Mechanism
- Team & Investor Tokens: Subject to vesting schedules, with gradual unlocking to prevent large token dumps and ensure long-term alignment.
- Dev Wallet: 5% of total supply locked until April 20, 2025.
- Foundation & Ecosystem Funds: Locked and released in phases to support ongoing development and sustainability.
Unlocking Time and Schedule
- Immediate Unlock: 33% of tokens (ICO) are unlocked at launch for initial distribution.
- Progressive Unlocking: Remaining allocations (team, investors, community, etc.) are unlocked linearly or in staggered phases from mid-2025 to mid-2029.
- Full Unlock: By July 2029, 100% of the total supply will be unlocked and in circulation.
- Dev Wallet Unlock: Scheduled for April 20, 2025.
Summary Table
|Category
|Allocation (%)
|Unlocking Schedule
|Initial Coin Offering (ICO)
|33%
|Immediate
|Team
|20%
|Gradual (2025–2029)
|Community & Ecosystem Initiatives
|24%
|Gradual (2025–2029)
|Existing Investors
|13%
|Gradual (2025–2029)
|Ecosystem Fund
|2.4%
|Gradual (2025–2029)
|Livestreaming
|3%
|As needed
|Foundation
|2%
|Gradual (2025–2029)
|Liquidity & Exchanges
|2.6%
|As needed
|Dev Wallet
|5%
|Locked until April 20, 2025
Additional Notes
- Vesting Strategy: The vesting and unlocking schedule is designed to minimize risks of sudden supply shocks, encourage long-term commitment, and foster sustainable ecosystem growth.
- Community Focus: A significant portion of tokens is reserved for community and ecosystem initiatives, reflecting the project's emphasis on user engagement and platform development.
- Risk Disclosure: VINE is highly volatile, with no guarantee of future utility or value. It is not intended as an investment vehicle.
Conclusion
Vine Coin’s token economics are structured to balance immediate liquidity with long-term ecosystem incentives. The progressive unlocking, significant community allocation, and clear vesting schedules aim to support both stability and growth, while the locking mechanisms ensure that key stakeholders remain aligned with the project’s long-term vision.
Tokenomika Vine Coin (VINE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Vine Coin (VINE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů VINE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu VINE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
1 VINE = 0.07056 USD