Tokenomika pro Octavia (VIA)

Zjistěte klíčové informace o Octavia (VIA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Octavia (VIA)

Octavia is your web3 assistant and community manager designed to make crypto trading easier and safer.

Oficiální webové stránky:
https://octavia.one
Bílá kniha:
https://octavia.one/octaviapitchdeck.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/address/0x21ac3bB914f90A2Bb1a16088E673a9fdDa641434

Octavia (VIA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Octavia (VIA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
Celkový objem:
$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.82M
Historické maximum:
$ 2.8739
Historické minimum:
$ 0.013776772067403957
Aktuální cena:
$ 0.0182
Tokenomika Octavia (VIA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Octavia (VIA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů VIA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu VIA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro VIA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuVIA!

Jak nakupovat VIA

Chtěli byste si přidat Octavia (VIA) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu VIA, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Octavia (VIA)

Analýza historie cen VIA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny VIA

Chcete vědět, kam může VIA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen VIA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.