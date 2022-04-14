Tokenomika pro Unchain X (UNX)
Informace o Unchain X (UNX)
UNCHAIN X is an AMM (Automated Market Maker) protocol based on the Binance Smart Chain (BSC) network. Unlike centralized exchanges (CEX), where there is central intervention, DEX (Decentralized Exchange) allows participants to exercise influence on growth through trading, liquidity provision, voting, and other means without central authority. UNCHAIN X aims to be a decentralized future financial platform capable of handling all forms of digital assets, including intellectual property, NFTs, real estate, and physical assets.
Unchain X (UNX): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Unchain X (UNX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Unchain X (UNX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Unchain X (UNX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů UNX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu UNX, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro UNX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUNX!
Historie cen pro Unchain X (UNX)
Analýza historie cen UNX pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny UNX
Chcete vědět, kam může UNX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen UNX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
