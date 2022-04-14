Tokenomika pro Unicorn Fart Dust (UFD)

Zjistěte klíčové informace o Unicorn Fart Dust (UFD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Unicorn Fart Dust (UFD)

Unicorn Fart Dust is a meme coin on the Solana chain.

Oficiální webové stránky:
https://unicornfartdust.com/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/eL5fUxj2J4CiQsmW85k5FG9DvuQjjUoBHoQBi2Kpump

Unicorn Fart Dust (UFD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Unicorn Fart Dust (UFD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 43.36M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 43.36M
Historické maximum:
$ 0.43094
Historické minimum:
$ 0.013946593965305528
Aktuální cena:
$ 0.04336
Tokenomika Unicorn Fart Dust (UFD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Unicorn Fart Dust (UFD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů UFD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu UFD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro UFD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUFD!

