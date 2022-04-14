Tokenomika pro Tradetomato (TTM)

Zjistěte klíčové informace o Tradetomato (TTM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Tradetomato (TTM)

Tradetomato is a next-gen trade and portfolio automation platform set to redefine how you manage your crypto finances. Powered by the Tradetomato token (TTM) and featuring a core built on AI and machine learning, Tradetomato enables anyone from beginners to seasoned traders to automate their crypto portfolio across wallets, exchanges, and financial crypto services.

Oficiální webové stránky:
https://www.tradetomato.com/
Bílá kniha:
https://documentation.tradetomato.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xE356cb3eFc9CB4320b945393A10Fd71c77dc24A0

Tradetomato (TTM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Tradetomato (TTM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 234.34K
$ 234.34K$ 234.34K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 80.64M
$ 80.64M$ 80.64M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.91M
$ 2.91M$ 2.91M
Historické maximum:
$ 0.078
$ 0.078$ 0.078
Historické minimum:
$ 0.002211006898964172
$ 0.002211006898964172$ 0.002211006898964172
Aktuální cena:
$ 0.002906
$ 0.002906$ 0.002906

Tokenomika Tradetomato (TTM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Tradetomato (TTM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TTM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TTM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TTM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTTM!

Jak nakupovat TTM

Chtěli byste si přidat Tradetomato (TTM) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu TTM, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Tradetomato (TTM)

Analýza historie cen TTM pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny TTM

Chcete vědět, kam může TTM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TTM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.