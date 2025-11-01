BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Taiwan Semiconductor je 303.33 USD. Sledujte aktualizace cen TSMON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TSMON.Dnešní aktuální cena Taiwan Semiconductor je 303.33 USD. Sledujte aktualizace cen TSMON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TSMON.

Více informací o TSMON

Informace o ceně TSMON

Co je to TSMON

Oficiální webové stránky TSMON

Tokenomika pro TSMON

Předpověď cen TSMON

Historie TSMON

Průvodce nákupem (TSMON)

Převodník TSMON na fiat měnu

TSMON Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Taiwan Semiconductor

Kurz Taiwan Semiconductor(TSMON)

Aktuální cena 1 TSMON na USD

$303.33
$303.33$303.33
+0.48%1D
USD
Graf aktuální ceny Taiwan Semiconductor (TSMON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:13:07 (UTC+8)

Informace o ceně Taiwan Semiconductor (TSMON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 297.71
$ 297.71$ 297.71
Nejnižší za 24 h
$ 308.06
$ 308.06$ 308.06
Nejvyšší za 24 h

$ 297.71
$ 297.71$ 297.71

$ 308.06
$ 308.06$ 308.06

$ 315.98059769287
$ 315.98059769287$ 315.98059769287

$ 228.88466810009672
$ 228.88466810009672$ 228.88466810009672

-0.20%

+0.48%

+2.67%

+2.67%

Cena Taiwan Semiconductor (TSMON) v reálném čase je $ 303.33. Za posledních 24 hodin se TSMON obchodoval v rozmezí od minima $ 297.71 do maxima $ 308.06, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TSMON v historii je $ 315.98059769287, zatímco nejnižší cena v historii je $ 228.88466810009672.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TSMON se za poslední hodinu změnila o -0.20%, za 24 hodin o +0.48% a za posledních 7 dní o +2.67%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Taiwan Semiconductor (TSMON)

No.2090

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

$ 55.29K
$ 55.29K$ 55.29K

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

3.90K
3.90K 3.90K

3,896.76852653
3,896.76852653 3,896.76852653

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Taiwan Semiconductor je $ 1.18M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 55.29K. Objem v oběhu TSMON je 3.90K, přičemž celková zásoba je 3896.76852653. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.18M.

Historie cen v USD pro Taiwan Semiconductor (TSMON)

Sledujte změny cen Taiwan Semiconductor pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +1.449+0.48%
30 dní$ +11.26+3.85%
60 dní$ +103.33+51.66%
90 dní$ +103.33+51.66%
Změna ceny Taiwan Semiconductor dnes

Dnes zaznamenal TSMON změnu o $ +1.449 (+0.48%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Taiwan Semiconductor za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +11.26 (+3.85%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Taiwan Semiconductor za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u TSMON ke změně o $ +103.33 (+51.66%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Taiwan Semiconductor za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +103.33 (+51.66%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Taiwan Semiconductor (TSMON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Taiwan Semiconductor.

Co je Taiwan Semiconductor (TSMON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Taiwan Semiconductor je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Taiwan Semiconductor investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu TSMONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Taiwan Semiconductor na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Taiwan Semiconductor a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Taiwan Semiconductor (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Taiwan Semiconductor (TSMON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Taiwan Semiconductor (TSMON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Taiwan Semiconductor.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Taiwan Semiconductor!

Tokenomika pro Taiwan Semiconductor (TSMON)

Pochopení tokenomiky Taiwan Semiconductor (TSMON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TSMON hned teď!

Jak nakupovat Taiwan Semiconductor (TSMON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Taiwan Semiconductor? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Taiwan Semiconductor podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

TSMON na místní měny

1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na VND
7,982,128.95
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na AUD
A$461.0616
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na GBP
230.5308
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na EUR
260.8638
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na USD
$303.33
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na MYR
RM1,270.9527
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na TRY
12,748.9599
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na JPY
¥46,409.49
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na ARS
ARS$436,443.3372
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na RUB
24,384.6987
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na INR
26,947.8372
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na IDR
Rp5,055,497.9778
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na PHP
17,802.4377
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na EGP
￡E.14,271.6765
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na BRL
R$1,628.8821
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na CAD
C$424.662
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na BDT
37,103.3256
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na NGN
438,970.0761
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na COP
$1,166,652.6795
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na ZAR
R.5,262.7755
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na UAH
12,724.6935
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na TZS
T.Sh.747,116.9565
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na VES
Bs67,035.93
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na CLP
$285,736.86
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na PKR
Rs85,202.3637
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na KZT
160,746.7002
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na THB
฿9,773.2926
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na TWD
NT$9,339.5307
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na AED
د.إ1,113.2211
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na CHF
Fr242.664
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na HKD
HK$2,356.8741
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na AMD
֏116,084.391
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na MAD
.د.م2,805.8025
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na MXN
$5,629.8048
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na SAR
ريال1,137.4875
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na ETB
Br46,779.5526
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na KES
KSh39,187.2027
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na JOD
د.أ215.06097
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na PLN
1,116.2544
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na RON
лв1,337.6853
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na SEK
kr2,875.5684
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na BGN
лв512.6277
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na HUF
Ft102,061.4451
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na CZK
6,397.2297
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na KWD
د.ك92.81898
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na ILS
985.8225
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na BOB
Bs2,096.0103
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na AZN
515.661
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na TJS
SM2,793.6693
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na GEL
822.0243
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na AOA
Kz278,029.2447
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na BHD
.د.ب114.05208
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na BMD
$303.33
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na DKK
kr1,962.5451
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na HNL
L7,983.6456
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na MUR
13,874.3142
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na NAD
$5,241.5424
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na NOK
kr3,069.6996
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na NZD
$527.7942
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na PAB
B/.303.33
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na PGK
K1,277.0193
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na QAR
ر.ق1,104.1212
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na RSD
дин.30,812.2614
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na UZS
soʻm3,654,577.4727
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na ALL
L25,422.0873
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na ANG
ƒ542.9607
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na AWG
ƒ542.9607
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na BBD
$606.66
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na BAM
KM509.5944
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na BIF
Fr897,250.14
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na BND
$394.329
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na BSD
$303.33
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na JMD
$48,732.9978
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na KHR
1,218,191.4798
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na KMF
Fr129,218.58
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na LAK
6,594,130.3029
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na LKR
රු92,448.9174
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na MDL
L5,126.277
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na MGA
Ar1,366,349.985
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na MOP
P2,429.6733
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na MVR
4,640.949
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na MWK
MK526,614.2463
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na MZN
MT19,382.787
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na NPR
रु43,066.7934
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na PYG
2,151,216.36
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na RWF
Fr440,738.49
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na SBD
$2,496.4059
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na SCR
4,143.4878
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na SRD
$11,678.205
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na SVC
$2,654.1375
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na SZL
L5,262.7755
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na TMT
m1,061.655
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na TND
د.ت890.88021
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na TTD
$2,053.5441
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na UGX
Sh1,056,801.72
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na XAF
Fr171,381.45
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na XCD
$818.991
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na XOF
Fr171,381.45
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na XPF
Fr30,939.66
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na BWP
P4,076.7552
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na BZD
$609.6933
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na CVE
$28,964.9817
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na DJF
Fr53,689.41
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na DOP
$19,440.4197
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na DZD
د.ج39,426.8334
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na FJD
$685.5258
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na GNF
Fr2,637,454.35
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na GTQ
Q2,326.5411
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na GYD
$63,523.3686
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) na ISK
kr37,916.25

Zdroj Taiwan Semiconductor

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Taiwan Semiconductor, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Taiwan Semiconductor
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Taiwan Semiconductor

Jakou hodnotu má dnes Taiwan Semiconductor (TSMON)?
Aktuální cena TSMON v USD je 303.33 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TSMON v USD?
Aktuální cena TSMON v USD je $ 303.33. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Taiwan Semiconductor?
Tržní kapitalizace TSMON je $ 1.18M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TSMON v oběhu?
Objem TSMON v oběhu je 3.90K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TSMON?
TSMON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 315.98059769287 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TSMON?
TSMON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 228.88466810009672 USD.
Jaký je objem obchodování TSMON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TSMON je $ 55.29K USD.
Dosáhne TSMON letos vyšší ceny?
TSMON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTSMON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:13:07 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Taiwan Semiconductor (TSMON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod TSMON na USD

Částka

TSMON
TSMON
USD
USD

1 TSMON = 303.33 USD

Obchodujte TSMON

TSMON/USDT
$303.33
$303.33$303.33
+0.56%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,108.00
$110,108.00$110,108.00

-0.10%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,862.90
$3,862.90$3,862.90

+0.05%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02500
$0.02500$0.02500

-22.31%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.84
$185.84$185.84

-1.23%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,862.90
$3,862.90$3,862.90

+0.05%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,108.00
$110,108.00$110,108.00

-0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.84
$185.84$185.84

-1.23%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5048
$2.5048$2.5048

-0.76%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.28
$1,087.28$1,087.28

+0.26%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000462
$0.000462$0.000462

+131.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0044
$0.0044$0.0044

+76.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000097
$0.00000097$0.00000097

+51.56%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20738
$0.20738$0.20738

+48.99%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$18.811
$18.811$18.811

+46.22%