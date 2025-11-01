BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena JoJoWorld je 0.03385 USD. Sledujte aktualizace cen JOJO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend JOJO.

Více informací o JOJO

Informace o ceně JOJO

Co je to JOJO

Oficiální webové stránky JOJO

Tokenomika pro JOJO

Předpověď cen JOJO

Historie JOJO

Průvodce nákupem (JOJO)

Převodník JOJO na fiat měnu

JOJO Spot

JOJO USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo JoJoWorld

Kurz JoJoWorld(JOJO)

Aktuální cena 1 JOJO na USD

$0.03385
-0.70%1D
USD
Graf aktuální ceny JoJoWorld (JOJO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:56:16 (UTC+8)

Informace o ceně JoJoWorld (JOJO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.03357
Nejnižší za 24 h
$ 0.03518
Nejvyšší za 24 h

$ 0.03357
$ 0.03518
--
--
0.00%

-0.70%

-16.45%

-16.45%

Cena JoJoWorld (JOJO) v reálném čase je $ 0.03385. Za posledních 24 hodin se JOJO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.03357 do maxima $ 0.03518, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena JOJO v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena JOJO se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o -0.70% a za posledních 7 dní o -16.45%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu JoJoWorld (JOJO)

--
$ 71.77K
$ 71.77K$ 71.77K

$ 27.08M
$ 27.08M$ 27.08M

--
800,000,000
800,000,000 800,000,000

BSC

Aktuální tržní kapitalizace JoJoWorld je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 71.77K. Objem v oběhu JOJO je --, přičemž celková zásoba je 800000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 27.08M.

Historie cen v USD pro JoJoWorld (JOJO)

Sledujte změny cen JoJoWorld pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0002386-0.70%
30 dní$ -0.01624-32.43%
60 dní$ +0.00885+35.40%
90 dní$ +0.00885+35.40%
Změna ceny JoJoWorld dnes

Dnes zaznamenal JOJO změnu o $ -0.0002386 (-0.70%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny JoJoWorld za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.01624 (-32.43%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny JoJoWorld za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u JOJO ke změně o $ +0.00885 (+35.40%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny JoJoWorld za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.00885 (+35.40%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům JoJoWorld (JOJO)?

Podívejte se na stránku Historie cen JoJoWorld.

Co je JoJoWorld (JOJO)

JoJoWorld is a decentralized 3D data infrastructure platform that empowers creators to contribute and tokenize spatial data while enabling enterprises to access curated datasets and AI annotation tools. Powered by the JOJO token, it delivers utility through incentives, governance, and seamless access to high-quality 3D resources for AI, robotics, and AR/VR applications.

JoJoWorld je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich JoJoWorld investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu JOJOa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o JoJoWorld na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na JoJoWorld a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny JoJoWorld (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít JoJoWorld (JOJO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva JoJoWorld (JOJO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro JoJoWorld.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny JoJoWorld!

Tokenomika pro JoJoWorld (JOJO)

Pochopení tokenomiky JoJoWorld (JOJO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu JOJO hned teď!

Jak nakupovat JoJoWorld (JOJO)

Snažíte se zjistit, jak koupit JoJoWorld? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit JoJoWorld podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

JOJO na místní měny

1 JoJoWorld(JOJO) na VND
890.76275
1 JoJoWorld(JOJO) na AUD
A$0.051452
1 JoJoWorld(JOJO) na GBP
0.025726
1 JoJoWorld(JOJO) na EUR
0.029111
1 JoJoWorld(JOJO) na USD
$0.03385
1 JoJoWorld(JOJO) na MYR
RM0.1418315
1 JoJoWorld(JOJO) na TRY
1.4227155
1 JoJoWorld(JOJO) na JPY
¥5.17905
1 JoJoWorld(JOJO) na ARS
ARS$48.704734
1 JoJoWorld(JOJO) na RUB
2.7212015
1 JoJoWorld(JOJO) na INR
3.007234
1 JoJoWorld(JOJO) na IDR
Rp564.166441
1 JoJoWorld(JOJO) na PHP
1.9866565
1 JoJoWorld(JOJO) na EGP
￡E.1.5926425
1 JoJoWorld(JOJO) na BRL
R$0.1817745
1 JoJoWorld(JOJO) na CAD
C$0.04739
1 JoJoWorld(JOJO) na BDT
4.140532
1 JoJoWorld(JOJO) na NGN
48.9867045
1 JoJoWorld(JOJO) na COP
$130.1921775
1 JoJoWorld(JOJO) na ZAR
R.0.5872975
1 JoJoWorld(JOJO) na UAH
1.4200075
1 JoJoWorld(JOJO) na TZS
T.Sh.83.3742425
1 JoJoWorld(JOJO) na VES
Bs7.48085
1 JoJoWorld(JOJO) na CLP
$31.8867
1 JoJoWorld(JOJO) na PKR
Rs9.5081265
1 JoJoWorld(JOJO) na KZT
17.938469
1 JoJoWorld(JOJO) na THB
฿1.090647
1 JoJoWorld(JOJO) na TWD
NT$1.0422415
1 JoJoWorld(JOJO) na AED
د.إ0.1242295
1 JoJoWorld(JOJO) na CHF
Fr0.02708
1 JoJoWorld(JOJO) na HKD
HK$0.2630145
1 JoJoWorld(JOJO) na AMD
֏12.954395
1 JoJoWorld(JOJO) na MAD
.د.م0.3131125
1 JoJoWorld(JOJO) na MXN
$0.628256
1 JoJoWorld(JOJO) na SAR
ريال0.1269375
1 JoJoWorld(JOJO) na ETB
Br5.220347
1 JoJoWorld(JOJO) na KES
KSh4.3730815
1 JoJoWorld(JOJO) na JOD
د.أ0.02399965
1 JoJoWorld(JOJO) na PLN
0.124568
1 JoJoWorld(JOJO) na RON
лв0.1492785
1 JoJoWorld(JOJO) na SEK
kr0.320898
1 JoJoWorld(JOJO) na BGN
лв0.0572065
1 JoJoWorld(JOJO) na HUF
Ft11.3895095
1 JoJoWorld(JOJO) na CZK
0.7138965
1 JoJoWorld(JOJO) na KWD
د.ك0.0103581
1 JoJoWorld(JOJO) na ILS
0.1100125
1 JoJoWorld(JOJO) na BOB
Bs0.2339035
1 JoJoWorld(JOJO) na AZN
0.057545
1 JoJoWorld(JOJO) na TJS
SM0.3117585
1 JoJoWorld(JOJO) na GEL
0.0917335
1 JoJoWorld(JOJO) na AOA
Kz31.0265715
1 JoJoWorld(JOJO) na BHD
.د.ب0.0127276
1 JoJoWorld(JOJO) na BMD
$0.03385
1 JoJoWorld(JOJO) na DKK
kr0.2190095
1 JoJoWorld(JOJO) na HNL
L0.890932
1 JoJoWorld(JOJO) na MUR
1.548299
1 JoJoWorld(JOJO) na NAD
$0.584928
1 JoJoWorld(JOJO) na NOK
kr0.342562
1 JoJoWorld(JOJO) na NZD
$0.058899
1 JoJoWorld(JOJO) na PAB
B/.0.03385
1 JoJoWorld(JOJO) na PGK
K0.1425085
1 JoJoWorld(JOJO) na QAR
ر.ق0.123214
1 JoJoWorld(JOJO) na RSD
дин.3.438483
1 JoJoWorld(JOJO) na UZS
soʻm407.8312315
1 JoJoWorld(JOJO) na ALL
L2.8369685
1 JoJoWorld(JOJO) na ANG
ƒ0.0605915
1 JoJoWorld(JOJO) na AWG
ƒ0.0605915
1 JoJoWorld(JOJO) na BBD
$0.0677
1 JoJoWorld(JOJO) na BAM
KM0.056868
1 JoJoWorld(JOJO) na BIF
Fr100.1283
1 JoJoWorld(JOJO) na BND
$0.044005
1 JoJoWorld(JOJO) na BSD
$0.03385
1 JoJoWorld(JOJO) na JMD
$5.438341
1 JoJoWorld(JOJO) na KHR
135.943631
1 JoJoWorld(JOJO) na KMF
Fr14.4201
1 JoJoWorld(JOJO) na LAK
735.8695505
1 JoJoWorld(JOJO) na LKR
රු10.316803
1 JoJoWorld(JOJO) na MDL
L0.572065
1 JoJoWorld(JOJO) na MGA
Ar152.477325
1 JoJoWorld(JOJO) na MOP
P0.2711385
1 JoJoWorld(JOJO) na MVR
0.517905
1 JoJoWorld(JOJO) na MWK
MK58.7673235
1 JoJoWorld(JOJO) na MZN
MT2.163015
1 JoJoWorld(JOJO) na NPR
रु4.806023
1 JoJoWorld(JOJO) na PYG
240.0642
1 JoJoWorld(JOJO) na RWF
Fr49.18405
1 JoJoWorld(JOJO) na SBD
$0.2785855
1 JoJoWorld(JOJO) na SCR
0.462391
1 JoJoWorld(JOJO) na SRD
$1.303225
1 JoJoWorld(JOJO) na SVC
$0.2961875
1 JoJoWorld(JOJO) na SZL
L0.5872975
1 JoJoWorld(JOJO) na TMT
m0.118475
1 JoJoWorld(JOJO) na TND
د.ت0.09941745
1 JoJoWorld(JOJO) na TTD
$0.2291645
1 JoJoWorld(JOJO) na UGX
Sh117.9334
1 JoJoWorld(JOJO) na XAF
Fr19.12525
1 JoJoWorld(JOJO) na XCD
$0.091395
1 JoJoWorld(JOJO) na XOF
Fr19.12525
1 JoJoWorld(JOJO) na XPF
Fr3.4527
1 JoJoWorld(JOJO) na BWP
P0.454944
1 JoJoWorld(JOJO) na BZD
$0.0680385
1 JoJoWorld(JOJO) na CVE
$3.2323365
1 JoJoWorld(JOJO) na DJF
Fr5.99145
1 JoJoWorld(JOJO) na DOP
$2.1694465
1 JoJoWorld(JOJO) na DZD
د.ج4.399823
1 JoJoWorld(JOJO) na FJD
$0.076501
1 JoJoWorld(JOJO) na GNF
Fr294.32575
1 JoJoWorld(JOJO) na GTQ
Q0.2596295
1 JoJoWorld(JOJO) na GYD
$7.088867
1 JoJoWorld(JOJO) na ISK
kr4.23125

Zdroj JoJoWorld

Pokud chcete se podrobněji seznámit s JoJoWorld, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka JoJoWorld
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně JoJoWorld

Jakou hodnotu má dnes JoJoWorld (JOJO)?
Aktuální cena JOJO v USD je 0.03385 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena JOJO v USD?
Aktuální cena JOJO v USD je $ 0.03385. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace JoJoWorld?
Tržní kapitalizace JOJO je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem JOJO v oběhu?
Objem JOJO v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) JOJO?
JOJO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) JOJO?
JOJO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování JOJO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování JOJO je $ 71.77K USD.
Dosáhne JOJO letos vyšší ceny?
JOJO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenJOJO, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se JoJoWorld (JOJO)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod JOJO na USD

Částka

JOJO
JOJO
USD
USD

1 JOJO = 0.03385 USD

Obchodujte JOJO

JOJO/USDT
$0.03385
$0.03385$0.03385
-0.67%

