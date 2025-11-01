BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena MultiBank Group je 0.7294 USD. Sledujte aktualizace cen MBG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MBG.

Více informací o MBG

Informace o ceně MBG

Co je to MBG

Bílá kniha pro MBG

Oficiální webové stránky MBG

Tokenomika pro MBG

Předpověď cen MBG

Historie MBG

Průvodce nákupem (MBG)

Převodník MBG na fiat měnu

MBG Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo MultiBank Group

Kurz MultiBank Group(MBG)

Aktuální cena 1 MBG na USD

+41.71%1D
USD
Graf aktuální ceny MultiBank Group (MBG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:58:31 (UTC+8)

Informace o ceně MultiBank Group (MBG) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-0.48%

+41.71%

+14.27%

+14.27%

Cena MultiBank Group (MBG) v reálném čase je $ 0.7294. Za posledních 24 hodin se MBG obchodoval v rozmezí od minima $ 0.4857 do maxima $ 0.82, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MBG v historii je $ 1.6915943417368275, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.36701751283509526.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MBG se za poslední hodinu změnila o -0.48%, za 24 hodin o +41.71% a za posledních 7 dní o +14.27%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu MultiBank Group (MBG)

No.3253

ETH

Aktuální tržní kapitalizace MultiBank Group je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 7.77M. Objem v oběhu MBG je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 729.40M.

Historie cen v USD pro MultiBank Group (MBG)

Sledujte změny cen MultiBank Group pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.214687+41.71%
30 dní$ -0.3462-32.19%
60 dní$ -0.9631-56.91%
90 dní$ -1.4175-66.03%
Změna ceny MultiBank Group dnes

Dnes zaznamenal MBG změnu o $ +0.214687 (+41.71%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny MultiBank Group za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.3462 (-32.19%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny MultiBank Group za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u MBG ke změně o $ -0.9631 (-56.91%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny MultiBank Group za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -1.4175 (-66.03%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům MultiBank Group (MBG)?

Podívejte se na stránku Historie cen MultiBank Group.

Co je MultiBank Group (MBG)

MultiBank Group, established in California in 2005, is now one of the world’s largest and most regulated online financial derivatives institutions. Headquartered in Dubai, the Group operates 25+ offices globally and serves over 2 million clients across 100+ countries. With strong regulatory compliance, advanced technology, and a focus on financial integrity, MultiBank Group offers a secure, seamless trading experience worldwide.

Today, the Group is pioneering the future of finance by leading one of the most ambitious Real-World Asset (RWA) tokenization projects in the industry, centered around its first utility token: $MBG.

MultiBank Group je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich MultiBank Group investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu MBGa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o MultiBank Group na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na MultiBank Group a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny MultiBank Group (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít MultiBank Group (MBG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva MultiBank Group (MBG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro MultiBank Group.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny MultiBank Group!

Tokenomika pro MultiBank Group (MBG)

Pochopení tokenomiky MultiBank Group (MBG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MBG hned teď!

Jak nakupovat MultiBank Group (MBG)

Snažíte se zjistit, jak koupit MultiBank Group? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit MultiBank Group podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

MBG na místní měny

Zdroj MultiBank Group

Pokud chcete se podrobněji seznámit s MultiBank Group, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka MultiBank Group
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně MultiBank Group

Jakou hodnotu má dnes MultiBank Group (MBG)?
Aktuální cena MBG v USD je 0.7294 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MBG v USD?
Aktuální cena MBG v USD je $ 0.7294. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace MultiBank Group?
Tržní kapitalizace MBG je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MBG v oběhu?
Objem MBG v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MBG?
MBG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.6915943417368275 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MBG?
MBG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.36701751283509526 USD.
Jaký je objem obchodování MBG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MBG je $ 7.77M USD.
Dosáhne MBG letos vyšší ceny?
MBG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMBG, kde najdete podrobnější analýzu.
October 6, 2025

October 6, 2025

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod MBG na USD

Částka

MBG
MBG
USD
USD

1 MBG = 0.7294 USD

Obchodujte MBG

MBG/USDT
+41.71%

