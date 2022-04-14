Tokenomika pro TRVL (TRVL)

Zjistěte klíčové informace o TRVL (TRVL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o TRVL (TRVL)

Dtravel is a decentralized platform for members of the home sharing economy that facilitates short-term accommodation discovery, bookings and payments, with up to 50% lower fees than competing platforms. Dtravel is a decentralized autonomous organization (DAO): a community-owned and governed ecosystem that operates for the benefit of its community members comprising hosts, guests, contributors and TRVL token holders.

Oficiální webové stránky:
http://www.dtravel.com/
Bílá kniha:
https://docs.dtravel.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x6a8Fd46F88dBD7bdC2D536C604f811C63052ce0F

TRVL (TRVL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro TRVL (TRVL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.70M
$ 4.70M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 416.65M
$ 416.65M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 11.28M
$ 11.28M
Historické maximum:
$ 1.5681
$ 1.5681
Historické minimum:
$ 0.005121316692487361
$ 0.005121316692487361
Aktuální cena:
$ 0.011278
$ 0.011278

Tokenomika TRVL (TRVL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro TRVL (TRVL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TRVL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TRVL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TRVL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTRVL!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.