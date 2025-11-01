BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena TrashCoin je 0.002411 USD. Sledujte aktualizace cen TRASH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TRASH.Dnešní aktuální cena TrashCoin je 0.002411 USD. Sledujte aktualizace cen TRASH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TRASH.

Více informací o TRASH

Informace o ceně TRASH

Co je to TRASH

Tokenomika pro TRASH

Předpověď cen TRASH

Historie TRASH

Průvodce nákupem (TRASH)

Převodník TRASH na fiat měnu

TRASH Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo TrashCoin

Kurz TrashCoin(TRASH)

Aktuální cena 1 TRASH na USD

$0.002411
$0.002411$0.002411
+0.41%1D
USD
Graf aktuální ceny TrashCoin (TRASH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:12:17 (UTC+8)

Informace o ceně TrashCoin (TRASH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.002236
$ 0.002236$ 0.002236
Nejnižší za 24 h
$ 0.002549
$ 0.002549$ 0.002549
Nejvyšší za 24 h

$ 0.002236
$ 0.002236$ 0.002236

$ 0.002549
$ 0.002549$ 0.002549

--
----

--
----

-2.20%

+0.41%

-10.91%

-10.91%

Cena TrashCoin (TRASH) v reálném čase je $ 0.002411. Za posledních 24 hodin se TRASH obchodoval v rozmezí od minima $ 0.002236 do maxima $ 0.002549, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TRASH v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TRASH se za poslední hodinu změnila o -2.20%, za 24 hodin o +0.41% a za posledních 7 dní o -10.91%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu TrashCoin (TRASH)

--
----

$ 57.34K
$ 57.34K$ 57.34K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Aktuální tržní kapitalizace TrashCoin je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 57.34K. Objem v oběhu TRASH je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro TrashCoin (TRASH)

Sledujte změny cen TrashCoin pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00000984+0.41%
30 dní$ -0.000963-28.55%
60 dní$ -0.001457-37.67%
90 dní$ -0.002649-52.36%
Změna ceny TrashCoin dnes

Dnes zaznamenal TRASH změnu o $ +0.00000984 (+0.41%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny TrashCoin za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.000963 (-28.55%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny TrashCoin za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u TRASH ke změně o $ -0.001457 (-37.67%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny TrashCoin za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.002649 (-52.36%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům TrashCoin (TRASH)?

Podívejte se na stránku Historie cen TrashCoin.

Co je TrashCoin (TRASH)

One man’s trash is another’s treasure. They saw dirt and $TRASH—beneath it lies gold. $TRASH is about finding treasure where others see trash.

TrashCoin je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich TrashCoin investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu TRASHa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o TrashCoin na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na TrashCoin a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny TrashCoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít TrashCoin (TRASH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva TrashCoin (TRASH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro TrashCoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny TrashCoin!

Tokenomika pro TrashCoin (TRASH)

Pochopení tokenomiky TrashCoin (TRASH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TRASH hned teď!

Jak nakupovat TrashCoin (TRASH)

Snažíte se zjistit, jak koupit TrashCoin? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit TrashCoin podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

TRASH na místní měny

1 TrashCoin(TRASH) na VND
63.445465
1 TrashCoin(TRASH) na AUD
A$0.00366472
1 TrashCoin(TRASH) na GBP
0.00183236
1 TrashCoin(TRASH) na EUR
0.00207346
1 TrashCoin(TRASH) na USD
$0.002411
1 TrashCoin(TRASH) na MYR
RM0.01010209
1 TrashCoin(TRASH) na TRY
0.10133433
1 TrashCoin(TRASH) na JPY
¥0.368883
1 TrashCoin(TRASH) na ARS
ARS$3.46904324
1 TrashCoin(TRASH) na RUB
0.19382029
1 TrashCoin(TRASH) na INR
0.21419324
1 TrashCoin(TRASH) na IDR
Rp40.18331726
1 TrashCoin(TRASH) na PHP
0.14150159
1 TrashCoin(TRASH) na EGP
￡E.0.11343755
1 TrashCoin(TRASH) na BRL
R$0.01294707
1 TrashCoin(TRASH) na CAD
C$0.0033754
1 TrashCoin(TRASH) na BDT
0.29491352
1 TrashCoin(TRASH) na NGN
3.48912687
1 TrashCoin(TRASH) na COP
$9.27306765
1 TrashCoin(TRASH) na ZAR
R.0.04183085
1 TrashCoin(TRASH) na UAH
0.10114145
1 TrashCoin(TRASH) na TZS
T.Sh.5.93841355
1 TrashCoin(TRASH) na VES
Bs0.532831
1 TrashCoin(TRASH) na CLP
$2.271162
1 TrashCoin(TRASH) na PKR
Rs0.67722579
1 TrashCoin(TRASH) na KZT
1.27768534
1 TrashCoin(TRASH) na THB
฿0.07768242
1 TrashCoin(TRASH) na TWD
NT$0.07423469
1 TrashCoin(TRASH) na AED
د.إ0.00884837
1 TrashCoin(TRASH) na CHF
Fr0.0019288
1 TrashCoin(TRASH) na HKD
HK$0.01873347
1 TrashCoin(TRASH) na AMD
֏0.9226897
1 TrashCoin(TRASH) na MAD
.د.م0.02230175
1 TrashCoin(TRASH) na MXN
$0.04474816
1 TrashCoin(TRASH) na SAR
ريال0.00904125
1 TrashCoin(TRASH) na ETB
Br0.37182442
1 TrashCoin(TRASH) na KES
KSh0.31147709
1 TrashCoin(TRASH) na JOD
د.أ0.001709399
1 TrashCoin(TRASH) na PLN
0.00887248
1 TrashCoin(TRASH) na RON
лв0.01063251
1 TrashCoin(TRASH) na SEK
kr0.02285628
1 TrashCoin(TRASH) na BGN
лв0.00407459
1 TrashCoin(TRASH) na HUF
Ft0.81122917
1 TrashCoin(TRASH) na CZK
0.05084799
1 TrashCoin(TRASH) na KWD
د.ك0.000737766
1 TrashCoin(TRASH) na ILS
0.00783575
1 TrashCoin(TRASH) na BOB
Bs0.01666001
1 TrashCoin(TRASH) na AZN
0.0040987
1 TrashCoin(TRASH) na TJS
SM0.02220531
1 TrashCoin(TRASH) na GEL
0.00653381
1 TrashCoin(TRASH) na AOA
Kz2.20989849
1 TrashCoin(TRASH) na BHD
.د.ب0.000906536
1 TrashCoin(TRASH) na BMD
$0.002411
1 TrashCoin(TRASH) na DKK
kr0.01559917
1 TrashCoin(TRASH) na HNL
L0.06345752
1 TrashCoin(TRASH) na MUR
0.11027914
1 TrashCoin(TRASH) na NAD
$0.04166208
1 TrashCoin(TRASH) na NOK
kr0.02439932
1 TrashCoin(TRASH) na NZD
$0.00419514
1 TrashCoin(TRASH) na PAB
B/.0.002411
1 TrashCoin(TRASH) na PGK
K0.01015031
1 TrashCoin(TRASH) na QAR
ر.ق0.00877604
1 TrashCoin(TRASH) na RSD
дин.0.24490938
1 TrashCoin(TRASH) na UZS
soʻm29.04818609
1 TrashCoin(TRASH) na ALL
L0.20206591
1 TrashCoin(TRASH) na ANG
ƒ0.00431569
1 TrashCoin(TRASH) na AWG
ƒ0.00431569
1 TrashCoin(TRASH) na BBD
$0.004822
1 TrashCoin(TRASH) na BAM
KM0.00405048
1 TrashCoin(TRASH) na BIF
Fr7.131738
1 TrashCoin(TRASH) na BND
$0.0031343
1 TrashCoin(TRASH) na BSD
$0.002411
1 TrashCoin(TRASH) na JMD
$0.38735126
1 TrashCoin(TRASH) na KHR
9.68272066
1 TrashCoin(TRASH) na KMF
Fr1.027086
1 TrashCoin(TRASH) na LAK
52.41304243
1 TrashCoin(TRASH) na LKR
රු0.73482458
1 TrashCoin(TRASH) na MDL
L0.0407459
1 TrashCoin(TRASH) na MGA
Ar10.8603495
1 TrashCoin(TRASH) na MOP
P0.01931211
1 TrashCoin(TRASH) na MVR
0.0368883
1 TrashCoin(TRASH) na MWK
MK4.18576121
1 TrashCoin(TRASH) na MZN
MT0.1540629
1 TrashCoin(TRASH) na NPR
रु0.34231378
1 TrashCoin(TRASH) na PYG
17.098812
1 TrashCoin(TRASH) na RWF
Fr3.503183
1 TrashCoin(TRASH) na SBD
$0.01984253
1 TrashCoin(TRASH) na SCR
0.03293426
1 TrashCoin(TRASH) na SRD
$0.0928235
1 TrashCoin(TRASH) na SVC
$0.02109625
1 TrashCoin(TRASH) na SZL
L0.04183085
1 TrashCoin(TRASH) na TMT
m0.0084385
1 TrashCoin(TRASH) na TND
د.ت0.007081107
1 TrashCoin(TRASH) na TTD
$0.01632247
1 TrashCoin(TRASH) na UGX
Sh8.399924
1 TrashCoin(TRASH) na XAF
Fr1.362215
1 TrashCoin(TRASH) na XCD
$0.0065097
1 TrashCoin(TRASH) na XOF
Fr1.362215
1 TrashCoin(TRASH) na XPF
Fr0.245922
1 TrashCoin(TRASH) na BWP
P0.03240384
1 TrashCoin(TRASH) na BZD
$0.00484611
1 TrashCoin(TRASH) na CVE
$0.23022639
1 TrashCoin(TRASH) na DJF
Fr0.426747
1 TrashCoin(TRASH) na DOP
$0.15452099
1 TrashCoin(TRASH) na DZD
د.ج0.31338178
1 TrashCoin(TRASH) na FJD
$0.00544886
1 TrashCoin(TRASH) na GNF
Fr20.963645
1 TrashCoin(TRASH) na GTQ
Q0.01849237
1 TrashCoin(TRASH) na GYD
$0.50491162
1 TrashCoin(TRASH) na ISK
kr0.301375

Zdroj TrashCoin

Pokud chcete se podrobněji seznámit s TrashCoin, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně TrashCoin

Jakou hodnotu má dnes TrashCoin (TRASH)?
Aktuální cena TRASH v USD je 0.002411 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TRASH v USD?
Aktuální cena TRASH v USD je $ 0.002411. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace TrashCoin?
Tržní kapitalizace TRASH je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TRASH v oběhu?
Objem TRASH v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TRASH?
TRASH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TRASH?
TRASH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování TRASH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TRASH je $ 57.34K USD.
Dosáhne TRASH letos vyšší ceny?
TRASH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTRASH, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:12:17 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se TrashCoin (TRASH)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

