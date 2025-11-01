BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Hana je 0.03357 USD. Sledujte aktualizace cen HANA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HANA.

Kurz Hana(HANA)

Aktuální cena 1 HANA na USD

$0.03357
$0.03357
-2.15%1D
USD
Graf aktuální ceny Hana (HANA)
Informace o ceně Hana (HANA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.03222
$ 0.03222
Nejnižší za 24 h
$ 0.03533
$ 0.03533
Nejvyšší za 24 h

$ 0.03222
$ 0.03222

$ 0.03533
$ 0.03533

--
--

--
--

-0.57%

-2.15%

-35.74%

-35.74%

Cena Hana (HANA) v reálném čase je $ 0.03357. Za posledních 24 hodin se HANA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.03222 do maxima $ 0.03533, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HANA v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HANA se za poslední hodinu změnila o -0.57%, za 24 hodin o -2.15% a za posledních 7 dní o -35.74%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Hana (HANA)

--
--

$ 452.38K
$ 452.38K

$ 33.57M
$ 33.57M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Hana je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 452.38K. Objem v oběhu HANA je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 33.57M.

Historie cen v USD pro Hana (HANA)

Sledujte změny cen Hana pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0007376-2.15%
30 dní$ -0.00958-22.21%
60 dní$ +0.01357+67.85%
90 dní$ +0.01357+67.85%
Změna ceny Hana dnes

Dnes zaznamenal HANA změnu o $ -0.0007376 (-2.15%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Hana za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00958 (-22.21%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Hana za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u HANA ke změně o $ +0.01357 (+67.85%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Hana za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.01357 (+67.85%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Hana (HANA)?

Podívejte se na stránku Historie cen Hana.

Co je Hana (HANA)

Hana is Hyper-casual Finance, livestreaming, casual earning, and seamless onboarding that replace CEXs as the dominant crypto gateway.

Hana je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Hana investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu HANAa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Hana na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Hana a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Hana (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Hana (HANA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Hana (HANA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Hana.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Hana!

Tokenomika pro Hana (HANA)

Pochopení tokenomiky Hana (HANA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HANA hned teď!

Jak nakupovat Hana (HANA)

Snažíte se zjistit, jak koupit Hana? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Hana podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

HANA na místní měny

1 Hana(HANA) na VND
883.39455
1 Hana(HANA) na AUD
A$0.0510264
1 Hana(HANA) na GBP
0.0255132
1 Hana(HANA) na EUR
0.0288702
1 Hana(HANA) na USD
$0.03357
1 Hana(HANA) na MYR
RM0.1406583
1 Hana(HANA) na TRY
1.4109471
1 Hana(HANA) na JPY
¥5.13621
1 Hana(HANA) na ARS
ARS$48.3018588
1 Hana(HANA) na RUB
2.6986923
1 Hana(HANA) na INR
2.9823588
1 Hana(HANA) na IDR
Rp559.4997762
1 Hana(HANA) na PHP
1.9702233
1 Hana(HANA) na EGP
￡E.1.5794685
1 Hana(HANA) na BRL
R$0.1802709
1 Hana(HANA) na CAD
C$0.046998
1 Hana(HANA) na BDT
4.1062824
1 Hana(HANA) na NGN
48.5814969
1 Hana(HANA) na COP
$129.1152555
1 Hana(HANA) na ZAR
R.0.5824395
1 Hana(HANA) na UAH
1.4082615
1 Hana(HANA) na TZS
T.Sh.82.6845885
1 Hana(HANA) na VES
Bs7.41897
1 Hana(HANA) na CLP
$31.62294
1 Hana(HANA) na PKR
Rs9.4294773
1 Hana(HANA) na KZT
17.7900858
1 Hana(HANA) na THB
฿1.0816254
1 Hana(HANA) na TWD
NT$1.0336203
1 Hana(HANA) na AED
د.إ0.1232019
1 Hana(HANA) na CHF
Fr0.026856
1 Hana(HANA) na HKD
HK$0.2608389
1 Hana(HANA) na AMD
֏12.847239
1 Hana(HANA) na MAD
.د.م0.3105225
1 Hana(HANA) na MXN
$0.6230592
1 Hana(HANA) na SAR
ريال0.1258875
1 Hana(HANA) na ETB
Br5.1771654
1 Hana(HANA) na KES
KSh4.3369083
1 Hana(HANA) na JOD
د.أ0.02380113
1 Hana(HANA) na PLN
0.1235376
1 Hana(HANA) na RON
лв0.1480437
1 Hana(HANA) na SEK
kr0.3182436
1 Hana(HANA) na BGN
лв0.0567333
1 Hana(HANA) na HUF
Ft11.2952979
1 Hana(HANA) na CZK
0.7079913
1 Hana(HANA) na KWD
د.ك0.01027242
1 Hana(HANA) na ILS
0.1091025
1 Hana(HANA) na BOB
Bs0.2319687
1 Hana(HANA) na AZN
0.057069
1 Hana(HANA) na TJS
SM0.3091797
1 Hana(HANA) na GEL
0.0909747
1 Hana(HANA) na AOA
Kz30.7699263
1 Hana(HANA) na BHD
.د.ب0.01262232
1 Hana(HANA) na BMD
$0.03357
1 Hana(HANA) na DKK
kr0.2171979
1 Hana(HANA) na HNL
L0.8835624
1 Hana(HANA) na MUR
1.5354918
1 Hana(HANA) na NAD
$0.5800896
1 Hana(HANA) na NOK
kr0.3397284
1 Hana(HANA) na NZD
$0.0584118
1 Hana(HANA) na PAB
B/.0.03357
1 Hana(HANA) na PGK
K0.1413297
1 Hana(HANA) na QAR
ر.ق0.1221948
1 Hana(HANA) na RSD
дин.3.4100406
1 Hana(HANA) na UZS
soʻm404.4577383
1 Hana(HANA) na ALL
L2.8135017
1 Hana(HANA) na ANG
ƒ0.0600903
1 Hana(HANA) na AWG
ƒ0.0600903
1 Hana(HANA) na BBD
$0.06714
1 Hana(HANA) na BAM
KM0.0563976
1 Hana(HANA) na BIF
Fr99.30006
1 Hana(HANA) na BND
$0.043641
1 Hana(HANA) na BSD
$0.03357
1 Hana(HANA) na JMD
$5.3933562
1 Hana(HANA) na KHR
134.8191342
1 Hana(HANA) na KMF
Fr14.30082
1 Hana(HANA) na LAK
729.7825941
1 Hana(HANA) na LKR
රු10.2314646
1 Hana(HANA) na MDL
L0.567333
1 Hana(HANA) na MGA
Ar151.216065
1 Hana(HANA) na MOP
P0.2688957
1 Hana(HANA) na MVR
0.513621
1 Hana(HANA) na MWK
MK58.2812127
1 Hana(HANA) na MZN
MT2.145123
1 Hana(HANA) na NPR
रु4.7662686
1 Hana(HANA) na PYG
238.07844
1 Hana(HANA) na RWF
Fr48.77721
1 Hana(HANA) na SBD
$0.2762811
1 Hana(HANA) na SCR
0.4585662
1 Hana(HANA) na SRD
$1.292445
1 Hana(HANA) na SVC
$0.2937375
1 Hana(HANA) na SZL
L0.5824395
1 Hana(HANA) na TMT
m0.117495
1 Hana(HANA) na TND
د.ت0.09859509
1 Hana(HANA) na TTD
$0.2272689
1 Hana(HANA) na UGX
Sh116.95788
1 Hana(HANA) na XAF
Fr18.96705
1 Hana(HANA) na XCD
$0.090639
1 Hana(HANA) na XOF
Fr18.96705
1 Hana(HANA) na XPF
Fr3.42414
1 Hana(HANA) na BWP
P0.4511808
1 Hana(HANA) na BZD
$0.0674757
1 Hana(HANA) na CVE
$3.2055993
1 Hana(HANA) na DJF
Fr5.94189
1 Hana(HANA) na DOP
$2.1515013
1 Hana(HANA) na DZD
د.ج4.3634286
1 Hana(HANA) na FJD
$0.0758682
1 Hana(HANA) na GNF
Fr291.89115
1 Hana(HANA) na GTQ
Q0.2574819
1 Hana(HANA) na GYD
$7.0302294
1 Hana(HANA) na ISK
kr4.19625

Zdroj Hana

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Hana, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Hana
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Hana

Jakou hodnotu má dnes Hana (HANA)?
Aktuální cena HANA v USD je 0.03357 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HANA v USD?
Aktuální cena HANA v USD je $ 0.03357. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Hana?
Tržní kapitalizace HANA je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HANA v oběhu?
Objem HANA v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HANA?
HANA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HANA?
HANA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování HANA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HANA je $ 452.38K USD.
Dosáhne HANA letos vyšší ceny?
HANA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHANA, kde najdete podrobnější analýzu.
$0.03357
