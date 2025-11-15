Tokenomika pro Titans Tap (TIT)

Zjistěte klíčové informace o Titans Tap (TIT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:36:02 (UTC+8)
USD

Titans Tap (TIT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Titans Tap (TIT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 80.00B
$ 80.00B$ 80.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 135.04M
$ 135.04M$ 135.04M
Historické maximum:
$ 0.012443
$ 0.012443$ 0.012443
Historické minimum:
$ 0.001000455808421485
$ 0.001000455808421485$ 0.001000455808421485
Aktuální cena:
$ 0.001688
$ 0.001688$ 0.001688

Informace o Titans Tap (TIT)

Titan’s Tap is a Web3.0 idle RPG built on blockchain, combining Greek mythology with a “Gather-to-Earn” model. Players collect divine powers, battle through episodic stories, and earn TIT tokens while owning in-game assets.

Oficiální webové stránky:
https://titanstap.io/
Bílá kniha:
https://developments-organization-1.gitbook.io/titanstap-whitepaper
Block Explorer:
https://solscan.io/token/ecc8kZyhVojbuhUoqRGuPjfvEjrR4Y5dRQ86V3aP7aD

Tokenomika Titans Tap (TIT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Titans Tap (TIT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TIT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TIT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TIT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTIT!

Jak nakupovat TIT

Chtěli byste si přidat Titans Tap (TIT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu TIT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Titans Tap (TIT)

Analýza historie cen TIT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny TIT

Chcete vědět, kam může TIT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TIT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

