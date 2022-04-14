Tokenomika pro FUNTICO (TICO)

Tokenomika pro FUNTICO (TICO)

Zjistěte klíčové informace o FUNTICO (TICO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o FUNTICO (TICO)

After 3 years of dedicated development and self-funding, Funtico is a pioneering Web3 gaming platform featuring a variety of self-made proprietary games. Its robust fintech solution ensures a seamless immersive user experience. For publishers and creators, its SDK opens the door to a rich ecosystem featuring an NFT marketplace, AI tools, and advanced analytics, all within a secure and compliant platform designed for dynamic growth.

Oficiální webové stránky:
https://funtico.com
Bílá kniha:
https://litepaper.funtico.com/funtico-litepaper
Block Explorer:
https://snowtrace.io/token/0xEDf647326007E64d94B0Ee69743350F3736E392C?chainid=43114

FUNTICO (TICO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro FUNTICO (TICO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 10.73M
Celkový objem:
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 2.14B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 50.21M
Historické maximum:
$ 0.034
Historické minimum:
$ 0.004542166938211216
Aktuální cena:
$ 0.005021
Tokenomika FUNTICO (TICO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro FUNTICO (TICO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TICO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TICO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TICO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTICO!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.