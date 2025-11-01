BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Syndicate je 0.1676 USD. Sledujte aktualizace cen SYND v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SYND.Dnešní aktuální cena Syndicate je 0.1676 USD. Sledujte aktualizace cen SYND v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SYND.

Více informací o SYND

Informace o ceně SYND

Co je to SYND

Oficiální webové stránky SYND

Tokenomika pro SYND

Předpověď cen SYND

Historie SYND

Průvodce nákupem (SYND)

Převodník SYND na fiat měnu

SYND Spot

SYND USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Kurz Syndicate(SYND)

Aktuální cena 1 SYND na USD

$0.1676
$0.1676$0.1676
-2.78%1D
USD
Graf aktuální ceny Syndicate (SYND)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:11:08 (UTC+8)

Informace o ceně Syndicate (SYND) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.1602
$ 0.1602$ 0.1602
Nejnižší za 24 h
$ 0.1785
$ 0.1785$ 0.1785
Nejvyšší za 24 h

$ 0.1602
$ 0.1602$ 0.1602

$ 0.1785
$ 0.1785$ 0.1785

--
----

--
----

-0.66%

-2.78%

-28.14%

-28.14%

Cena Syndicate (SYND) v reálném čase je $ 0.1676. Za posledních 24 hodin se SYND obchodoval v rozmezí od minima $ 0.1602 do maxima $ 0.1785, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SYND v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SYND se za poslední hodinu změnila o -0.66%, za 24 hodin o -2.78% a za posledních 7 dní o -28.14%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Syndicate (SYND)

--
----

$ 56.94K
$ 56.94K$ 56.94K

$ 167.60M
$ 167.60M$ 167.60M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Syndicate je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 56.94K. Objem v oběhu SYND je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 167.60M.

Historie cen v USD pro Syndicate (SYND)

Sledujte změny cen Syndicate pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.004793-2.78%
30 dní$ -0.2998-64.15%
60 dní$ -0.0924-35.54%
90 dní$ -0.0924-35.54%
Změna ceny Syndicate dnes

Dnes zaznamenal SYND změnu o $ -0.004793 (-2.78%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Syndicate za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.2998 (-64.15%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Syndicate za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u SYND ke změně o $ -0.0924 (-35.54%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Syndicate za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0924 (-35.54%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Syndicate (SYND)?

Podívejte se na stránku Historie cen Syndicate.

Co je Syndicate (SYND)

Syndicate empowers developers to create programmable, atomically composable appchains with complete control over the network, sequencer, and economy.

Syndicate je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Syndicate investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu SYNDa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Syndicate na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Syndicate a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Syndicate (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Syndicate (SYND) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Syndicate (SYND) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Syndicate.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Syndicate!

Tokenomika pro Syndicate (SYND)

Pochopení tokenomiky Syndicate (SYND) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SYND hned teď!

Jak nakupovat Syndicate (SYND)

Snažíte se zjistit, jak koupit Syndicate? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Syndicate podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

SYND na místní měny

1 Syndicate(SYND) na VND
4,410.394
1 Syndicate(SYND) na AUD
A$0.254752
1 Syndicate(SYND) na GBP
0.127376
1 Syndicate(SYND) na EUR
0.144136
1 Syndicate(SYND) na USD
$0.1676
1 Syndicate(SYND) na MYR
RM0.702244
1 Syndicate(SYND) na TRY
7.044228
1 Syndicate(SYND) na JPY
¥25.6428
1 Syndicate(SYND) na ARS
ARS$241.149584
1 Syndicate(SYND) na RUB
13.473364
1 Syndicate(SYND) na INR
14.889584
1 Syndicate(SYND) na IDR
Rp2,793.332216
1 Syndicate(SYND) na PHP
9.836444
1 Syndicate(SYND) na EGP
￡E.7.88558
1 Syndicate(SYND) na BRL
R$0.900012
1 Syndicate(SYND) na CAD
C$0.23464
1 Syndicate(SYND) na BDT
20.500832
1 Syndicate(SYND) na NGN
242.545692
1 Syndicate(SYND) na COP
$644.61474
1 Syndicate(SYND) na ZAR
R.2.90786
1 Syndicate(SYND) na UAH
7.03082
1 Syndicate(SYND) na TZS
T.Sh.412.80718
1 Syndicate(SYND) na VES
Bs37.0396
1 Syndicate(SYND) na CLP
$157.8792
1 Syndicate(SYND) na PKR
Rs47.077164
1 Syndicate(SYND) na KZT
88.817944
1 Syndicate(SYND) na THB
฿5.400072
1 Syndicate(SYND) na TWD
NT$5.160404
1 Syndicate(SYND) na AED
د.إ0.615092
1 Syndicate(SYND) na CHF
Fr0.13408
1 Syndicate(SYND) na HKD
HK$1.302252
1 Syndicate(SYND) na AMD
֏64.14052
1 Syndicate(SYND) na MAD
.د.م1.5503
1 Syndicate(SYND) na MXN
$3.110656
1 Syndicate(SYND) na SAR
ريال0.6285
1 Syndicate(SYND) na ETB
Br25.847272
1 Syndicate(SYND) na KES
KSh21.652244
1 Syndicate(SYND) na JOD
د.أ0.1188284
1 Syndicate(SYND) na PLN
0.616768
1 Syndicate(SYND) na RON
лв0.739116
1 Syndicate(SYND) na SEK
kr1.588848
1 Syndicate(SYND) na BGN
лв0.283244
1 Syndicate(SYND) na HUF
Ft56.392372
1 Syndicate(SYND) na CZK
3.534684
1 Syndicate(SYND) na KWD
د.ك0.0512856
1 Syndicate(SYND) na ILS
0.5447
1 Syndicate(SYND) na BOB
Bs1.158116
1 Syndicate(SYND) na AZN
0.28492
1 Syndicate(SYND) na TJS
SM1.543596
1 Syndicate(SYND) na GEL
0.454196
1 Syndicate(SYND) na AOA
Kz153.620484
1 Syndicate(SYND) na BHD
.د.ب0.0630176
1 Syndicate(SYND) na BMD
$0.1676
1 Syndicate(SYND) na DKK
kr1.084372
1 Syndicate(SYND) na HNL
L4.411232
1 Syndicate(SYND) na MUR
7.666024
1 Syndicate(SYND) na NAD
$2.896128
1 Syndicate(SYND) na NOK
kr1.696112
1 Syndicate(SYND) na NZD
$0.291624
1 Syndicate(SYND) na PAB
B/.0.1676
1 Syndicate(SYND) na PGK
K0.705596
1 Syndicate(SYND) na QAR
ر.ق0.610064
1 Syndicate(SYND) na RSD
дин.17.024808
1 Syndicate(SYND) na UZS
soʻm2,019.276644
1 Syndicate(SYND) na ALL
L14.046556
1 Syndicate(SYND) na ANG
ƒ0.300004
1 Syndicate(SYND) na AWG
ƒ0.300004
1 Syndicate(SYND) na BBD
$0.3352
1 Syndicate(SYND) na BAM
KM0.281568
1 Syndicate(SYND) na BIF
Fr495.7608
1 Syndicate(SYND) na BND
$0.21788
1 Syndicate(SYND) na BSD
$0.1676
1 Syndicate(SYND) na JMD
$26.926616
1 Syndicate(SYND) na KHR
673.091656
1 Syndicate(SYND) na KMF
Fr71.3976
1 Syndicate(SYND) na LAK
3,643.478188
1 Syndicate(SYND) na LKR
රු51.081128
1 Syndicate(SYND) na MDL
L2.83244
1 Syndicate(SYND) na MGA
Ar754.9542
1 Syndicate(SYND) na MOP
P1.342476
1 Syndicate(SYND) na MVR
2.56428
1 Syndicate(SYND) na MWK
MK290.972036
1 Syndicate(SYND) na MZN
MT10.70964
1 Syndicate(SYND) na NPR
रु23.795848
1 Syndicate(SYND) na PYG
1,188.6192
1 Syndicate(SYND) na RWF
Fr243.5228
1 Syndicate(SYND) na SBD
$1.379348
1 Syndicate(SYND) na SCR
2.289416
1 Syndicate(SYND) na SRD
$6.4526
1 Syndicate(SYND) na SVC
$1.4665
1 Syndicate(SYND) na SZL
L2.90786
1 Syndicate(SYND) na TMT
m0.5866
1 Syndicate(SYND) na TND
د.ت0.4922412
1 Syndicate(SYND) na TTD
$1.134652
1 Syndicate(SYND) na UGX
Sh583.9184
1 Syndicate(SYND) na XAF
Fr94.694
1 Syndicate(SYND) na XCD
$0.45252
1 Syndicate(SYND) na XOF
Fr94.694
1 Syndicate(SYND) na XPF
Fr17.0952
1 Syndicate(SYND) na BWP
P2.252544
1 Syndicate(SYND) na BZD
$0.336876
1 Syndicate(SYND) na CVE
$16.004124
1 Syndicate(SYND) na DJF
Fr29.6652
1 Syndicate(SYND) na DOP
$10.741484
1 Syndicate(SYND) na DZD
د.ج21.784648
1 Syndicate(SYND) na FJD
$0.378776
1 Syndicate(SYND) na GNF
Fr1,457.282
1 Syndicate(SYND) na GTQ
Q1.285492
1 Syndicate(SYND) na GYD
$35.098792
1 Syndicate(SYND) na ISK
kr20.95

Zdroj Syndicate

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Syndicate, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Syndicate
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Syndicate

Jakou hodnotu má dnes Syndicate (SYND)?
Aktuální cena SYND v USD je 0.1676 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SYND v USD?
Aktuální cena SYND v USD je $ 0.1676. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Syndicate?
Tržní kapitalizace SYND je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SYND v oběhu?
Objem SYND v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SYND?
SYND dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SYND?
SYND dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování SYND?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SYND je $ 56.94K USD.
Dosáhne SYND letos vyšší ceny?
SYND může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSYND, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:11:08 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

