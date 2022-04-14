Tokenomika pro Swingby (SWINGBY)

Zjistěte klíčové informace o Swingby (SWINGBY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Swingby (SWINGBY)

Swingby’s bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 ‘multi-party computing’ technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX.

Oficiální webové stránky:
https://swingby.network
Bílá kniha:
https://docs.swingby.network/SwingbySkybridge_WhitePaper_v1.0.1_1401222020.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x8287c7b963b405b7b8d467db9d79eec40625b13a

Swingby (SWINGBY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Swingby (SWINGBY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 627.20K
Celkový objem:
$ 925.00M
Objem v oběhu:
$ 889.79M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 652.02K
Historické maximum:
$ 0.00415
Historické minimum:
$ 0.000070124516478627
Aktuální cena:
$ 0.00070489
Tokenomika Swingby (SWINGBY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Swingby (SWINGBY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SWINGBY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SWINGBY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SWINGBY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSWINGBY!

Jak nakupovat SWINGBY

Chtěli byste si přidat Swingby (SWINGBY) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu SWINGBY, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Swingby (SWINGBY)

Analýza historie cen SWINGBY pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny SWINGBY

Chcete vědět, kam může SWINGBY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SWINGBY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.