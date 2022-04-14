Tokenomika pro SWGT (SWGT)

Zjistěte klíčové informace o SWGT (SWGT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o SWGT (SWGT)

SmartWorld Global Token (SWGT) is your personal key to the blockchain-based products ecosystem. Utility token is developed by SWG Global Ltd and backed by two promising products: for life - by implementing blockchain technology in transportation and logistics complexes and for work – with the world's first zero commission decentralized work marketplace.

Oficiální webové stránky:
https://swg.io
Bílá kniha:
https://drive.google.com/file/d/1yMD6hZF9_8JchCwIT_QCW9vShkx9b9fu/view
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0xc8bf8bc34874e07f6a0d4abc8be22ba9e372631b

SWGT (SWGT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SWGT (SWGT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 83.00M
Historické maximum:
$ 6.12
Historické minimum:
$ 0.05631742824637332
Aktuální cena:
$ 0.083
Tokenomika SWGT (SWGT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SWGT (SWGT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SWGT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SWGT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SWGT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSWGT!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.