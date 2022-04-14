Tokenomika pro Sweat Economy (SWEAT)

Zjistěte klíčové informace o Sweat Economy (SWEAT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Sweat Economy (SWEAT)

Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity. Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries.

Oficiální webové stránky:
https://swe.at
Bílá kniha:
https://whitepaper.swe.at
Block Explorer:
https://solscan.io/token/NSG17kiSApMumWjLbZ4BLx8biPaAxTk9tDCdy1Fb9ia

Sweat Economy (SWEAT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Sweat Economy (SWEAT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 18.44M
$ 18.44M$ 18.44M
Celkový objem:
$ 21.87B
$ 21.87B$ 21.87B
Objem v oběhu:
$ 7.10B
$ 7.10B$ 7.10B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 56.77M
$ 56.77M$ 56.77M
Historické maximum:
$ 0.113806
$ 0.113806$ 0.113806
Historické minimum:
$ 0.002144569563764642
$ 0.002144569563764642$ 0.002144569563764642
Aktuální cena:
$ 0.002596
$ 0.002596$ 0.002596

Tokenomika Sweat Economy (SWEAT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Sweat Economy (SWEAT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SWEAT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SWEAT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SWEAT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSWEAT!

Jak nakupovat SWEAT

Chtěli byste si přidat Sweat Economy (SWEAT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu SWEAT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Sweat Economy (SWEAT)

Analýza historie cen SWEAT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny SWEAT

Chcete vědět, kam může SWEAT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SWEAT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

