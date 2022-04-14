Tokenomika pro Sui AI (SUAI)

Zjistěte klíčové informace o Sui AI (SUAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Sui AI (SUAI)

SuiAI.fun is a launchpad for autonomous AI agents built on the Sui blockchain. It serves as a central platform that allows creators to deploy AI agents on-chain in just seconds. The platform provides users with the ability to discover, co-own, and interact with these agents, supporting the growth of AI applications and promoting a more accessible and collaborative environment within the ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://suiai.fun
Bílá kniha:
https://docs.suiai.fun/
Block Explorer:
https://suivision.xyz/coin/0xbc732bc5f1e9a9f4bdf4c0672ee538dbf56c161afe04ff1de2176efabdf41f92::suai::SUAI

Sui AI (SUAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Sui AI (SUAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.07863
$ 0.07863$ 0.07863
Historické minimum:
$ 0.000145595744096286
$ 0.000145595744096286$ 0.000145595744096286
Aktuální cena:
$ 0.0027849
$ 0.0027849$ 0.0027849

Tokenomika Sui AI (SUAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Sui AI (SUAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SUAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SUAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SUAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSUAI!

Jak nakupovat SUAI

Chtěli byste si přidat Sui AI (SUAI) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu SUAI, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Sui AI (SUAI)

Analýza historie cen SUAI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny SUAI

Chcete vědět, kam může SUAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SUAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

