Tokenomika pro StrikeBit AI (STRIKE)

Tokenomika pro StrikeBit AI (STRIKE)

Zjistěte klíčové informace o StrikeBit AI (STRIKE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-16 22:51:33 (UTC+8)
USD

StrikeBit AI (STRIKE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro StrikeBit AI (STRIKE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M
Celkový objem:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Objem v oběhu:
$ 209.90M
$ 209.90M$ 209.90M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 34.02M
$ 34.02M$ 34.02M
Historické maximum:
$ 0.045
$ 0.045$ 0.045
Historické minimum:
$ 0.01216602536876859
$ 0.01216602536876859$ 0.01216602536876859
Aktuální cena:
$ 0.01701
$ 0.01701$ 0.01701

Informace o StrikeBit AI (STRIKE)

StrikeBit is redefining crypto trading with the power of AI Agents. Platform enables users to launch customizable AI-driven agents that execute market strategies, analyze trends, and unlock profitable opportunities. From options and perpetual trading insights to a prediction marketplace designed for strategic bets, StrikeBit delivers a comprehensive ecosystem for traders. Whether you use your agents for advanced strategies or trade them for value, StrikeBit puts the future of AI-powered trading in your hands.

Oficiální webové stránky:
https://www.strikebit.io/
Bílá kniha:
https://docs.strikebit.io/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x2aa89a0113bcbbcdc5812c6df794e2d9650fc1af

Tokenomika StrikeBit AI (STRIKE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro StrikeBit AI (STRIKE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů STRIKE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu STRIKE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro STRIKE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSTRIKE!

Jak nakupovat STRIKE

Chtěli byste si přidat StrikeBit AI (STRIKE) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu STRIKE, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro StrikeBit AI (STRIKE)

Analýza historie cen STRIKE pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny STRIKE

Chcete vědět, kam může STRIKE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen STRIKE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim