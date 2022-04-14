Tokenomika pro Stobox (STBU)

Tokenomika pro Stobox (STBU)

Zjistěte klíčové informace o Stobox (STBU), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Stobox (STBU)

Stobox is a top-tier award-winning tokenization company that provides technology and consulting to help clients leverage digital assets and tokenized securities. Their mission is to make it easier than ever for businesses to embrace tokenization and unlock new opportunities with Real World Assets.

Oficiální webové stránky:
https://www.stobox.io/
Bílá kniha:
https://docs.stobox.io/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xa6422e3e219ee6d4c1b18895275fe43556fd50ed

Stobox (STBU): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Stobox (STBU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.93M
Celkový objem:
$ 250.00M
Objem v oběhu:
$ 150.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.88M
Historické maximum:
$ 0.3143
Historické minimum:
$ 0.000117516245378328
Aktuální cena:
$ 0.01951
Tokenomika Stobox (STBU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Stobox (STBU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů STBU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu STBU, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro STBU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSTBU!

Jak nakupovat STBU

Chtěli byste si přidat Stobox (STBU) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu STBU, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Stobox (STBU)

Analýza historie cen STBU pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny STBU

Chcete vědět, kam může STBU zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen STBU kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

