Tokenomika pro Stabull Finance (STABUL)

Zjistěte klíčové informace o Stabull Finance (STABUL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Stabull Finance (STABUL)

Stabull is a DEX built specifically for non-USD stablecoins and tokenized real-world assets (RWAs)—a market most DEXs overlook. Unlike typical AMMs, it uses off-chain price oracles to guide pricing and liquidity, enabling more accurate price discovery and lower slippage for assets that track external markets like FX or gold. This design also reduces peg stress on issuers and increases capital efficiency for liquidity providers. Stabull effectively brings decentralized, 24/7/FX and commodity trading on-chain—something most DEXs aren’t built to handle.

https://stabull.finance
https://stabull.finance/stabull-whitepaper/
https://etherscan.io/token/0x6A43795941113c2F58EB487001f4f8eE74b6938A

Stabull Finance (STABUL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Stabull Finance (STABUL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 7.02M
$ 7.02M$ 7.02M
Historické maximum:
$ 1.35
$ 1.35$ 1.35
Historické minimum:
$ 0.06642386888114032
$ 0.06642386888114032$ 0.06642386888114032
Aktuální cena:
$ 0.7023
$ 0.7023$ 0.7023

Tokenomika Stabull Finance (STABUL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Stabull Finance (STABUL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů STABUL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu STABUL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro STABUL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSTABUL!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.