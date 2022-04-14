Tokenomika pro Subsquid (SQD)

Zjistěte klíčové informace o Subsquid (SQD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Subsquid (SQD)

Subsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences.

Oficiální webové stránky:
https://www.sqd.ai
Bílá kniha:
https://docs.sqd.dev/subsquid-network/whitepaper/
Block Explorer:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0x1337420dED5ADb9980CFc35f8f2B054ea86f8aB1

Subsquid (SQD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Subsquid (SQD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 104.20M
$ 104.20M$ 104.20M
Celkový objem:
$ 1.34B
$ 1.34B$ 1.34B
Objem v oběhu:
$ 728.65M
$ 728.65M$ 728.65M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 191.20M
$ 191.20M$ 191.20M
Historické maximum:
$ 0.693
$ 0.693$ 0.693
Historické minimum:
$ 0.022870639298236413
$ 0.022870639298236413$ 0.022870639298236413
Aktuální cena:
$ 0.14301
$ 0.14301$ 0.14301

Tokenomika Subsquid (SQD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Subsquid (SQD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SQD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SQD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SQD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSQD!

Jak nakupovat SQD

Chtěli byste si přidat Subsquid (SQD) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu SQD, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Subsquid (SQD)

Analýza historie cen SQD pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny SQD

Chcete vědět, kam může SQD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SQD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.