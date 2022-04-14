Tokenomika pro Storepay Fintech (SPCFIN)

Zjistěte klíčové informace o Storepay Fintech (SPCFIN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Storepay Fintech (SPCFIN)

SPCFIN serves as the utility token for the Storepay fintech ecosystem. Storepay’s flagship product is a BNPL (Buy Now, Pay Later) service, which dominates the Mongolian market and is rapidly expanding in Indonesia and Vietnam. With a mission to make finance accessible to everyone in Southeast Asia, Storepay leverages SPCFIN to unlock advanced features and create real-world utility for users in their daily lives.

Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x16f0d99be1fbD0312641E318c53A63B40AAF5df6

Tržní kapitalizace:
$ 8.86M
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
$ 70.66B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 0.001
Historické minimum:
--
Aktuální cena:
$ 0.0001254
Tokenomika Storepay Fintech (SPCFIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Storepay Fintech (SPCFIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SPCFIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SPCFIN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SPCFIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSPCFIN!

Prohlášení

