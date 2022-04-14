Tokenomika pro Upland (SPARKLET)

Zjistěte klíčové informace o Upland (SPARKLET), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Upland (SPARKLET)

Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS.

Oficiální webové stránky:
https://upland.me
Bílá kniha:
https://guides.upland.me/sparklet
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x0bc37BEA9068a86C221B8bd71eA6228260DAD5A2

Upland (SPARKLET): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Upland (SPARKLET), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.04M
$ 4.04M$ 4.04M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 213.09M
$ 213.09M$ 213.09M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 18.98M
$ 18.98M$ 18.98M
Historické maximum:
$ 0.1798
$ 0.1798$ 0.1798
Historické minimum:
$ 0.011986767956417886
$ 0.011986767956417886$ 0.011986767956417886
Aktuální cena:
$ 0.01898
$ 0.01898$ 0.01898

Tokenomika Upland (SPARKLET): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Upland (SPARKLET) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SPARKLET, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SPARKLET, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SPARKLET rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSPARKLET!

Jak nakupovat SPARKLET

Chtěli byste si přidat Upland (SPARKLET) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu SPARKLET, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Upland (SPARKLET)

Analýza historie cen SPARKLET pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny SPARKLET

Chcete vědět, kam může SPARKLET zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SPARKLET kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

