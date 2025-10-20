Kurz SKX(SKX)
-0.92%
-0.08%
-33.70%
-33.70%
Cena SKX (SKX) v reálném čase je $ 0.47147. Za posledních 24 hodin se SKX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.36666 do maxima $ 0.52586, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SKX v historii je $ 2.9071059942900916, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.012645799433479828.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SKX se za poslední hodinu změnila o -0.92%, za 24 hodin o -0.08% a za posledních 7 dní o -33.70%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
No.3749
0.00%
MATIC
Aktuální tržní kapitalizace SKX je $ 0.00, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 128.34K. Objem v oběhu SKX je 0.00, přičemž celková zásoba je 100000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 47.15M.
Sledujte změny cen SKX pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ -0.0003775
|-0.08%
|30 dní
|$ -0.01854
|-3.79%
|60 dní
|$ +0.4524
|+2,372.31%
|90 dní
|$ +0.44645
|+1,784.37%
Dnes zaznamenal SKX změnu o $ -0.0003775 (-0.08%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.
Za posledních 30 dní se cena posunula o $ -0.01854 (-3.79%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.
Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u SKX ke změně o $ +0.4524 (+2,372.31%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.
Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.44645 (+1,784.37%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.
Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům SKX (SKX)?
Podívejte se na stránku Historie cen SKX.
The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.
SKX je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich SKX investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.
Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu SKXa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o SKX na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.
Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na SKX a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.
Jakou hodnotu v USD bude mít SKX (SKX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SKX (SKX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SKX.
Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SKX!
Pochopení tokenomiky SKX (SKX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SKX hned teď!
Snažíte se zjistit, jak koupit SKX? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit SKX podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.
Pokud chcete se podrobněji seznámit s SKX, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-19 17:50:26
|Novinky z odvětví
Sentiment kryptoměnového trhu se dostává ze zóny "extrémního strachu", Index strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29
|10-19 14:26:41
|Novinky z odvětví
Kryptoměnový trh obchoduje do strany, celková tržní kapitalizace je aktuálně 3,723 bilionu dolarů
|10-19 04:16:21
|Novinky z odvětví
Žebříček aktivity veřejných blockchainů za posledních 7 dní: Solana si udržuje první místo
|10-18 16:36:53
|Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 23, stále v zóně extrémního strachu
|10-18 09:33:00
|Novinky z odvětví
Celosvětové likvidace za 24 hodin vzrostly na 1,02 miliardy dolarů, Bitcoin dosáhl nejnižší ceny od začátku července
|10-17 19:52:08
|Novinky z odvětví
Globální poptávka po averzi k riziku roste kvůli problémům s nesplácenými úvěry ve dvou amerických bankách
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.
Částka
1 SKX = 0.47147 USD
-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery