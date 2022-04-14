Tokenomika pro Shiro Neko (SHIRO)

Tokenomika pro Shiro Neko (SHIRO)

Zjistěte klíčové informace o Shiro Neko (SHIRO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Shiro Neko (SHIRO)

Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO.

Oficiální webové stránky:
https://www.shironeko.gg/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xb0AC2b5a73da0e67A8e5489Ba922B3f8d582e058

Shiro Neko (SHIRO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Shiro Neko (SHIRO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.80M
$ 4.80M$ 4.80M
Celkový objem:
$ 1,000.00T
$ 1,000.00T$ 1,000.00T
Objem v oběhu:
$ 414.60T
$ 414.60T$ 414.60T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 11.57M
$ 11.57M$ 11.57M
Historické maximum:
$ 0.0000009666
$ 0.0000009666$ 0.0000009666
Historické minimum:
$ 0.000000000527740699
$ 0.000000000527740699$ 0.000000000527740699
Aktuální cena:
$ 0.00000001157
$ 0.00000001157$ 0.00000001157

Tokenomika Shiro Neko (SHIRO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Shiro Neko (SHIRO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SHIRO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SHIRO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SHIRO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSHIRO!

Jak nakupovat SHIRO

Chtěli byste si přidat Shiro Neko (SHIRO) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu SHIRO, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Shiro Neko (SHIRO)

Analýza historie cen SHIRO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny SHIRO

Chcete vědět, kam může SHIRO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SHIRO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.