Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena SHARDS je 0.002738 USD. Sledujte aktualizace cen SHARD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SHARD.

Více informací o SHARD

Informace o ceně SHARD

Co je to SHARD

Bílá kniha pro SHARD

Oficiální webové stránky SHARD

Tokenomika pro SHARD

Předpověď cen SHARD

Historie SHARD

Průvodce nákupem (SHARD)

Převodník SHARD na fiat měnu

SHARD Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo SHARDS

Kurz SHARDS(SHARD)

Aktuální cena 1 SHARD na USD

$0.002738
$0.002738$0.002738
+0.29%1D
USD
Graf aktuální ceny SHARDS (SHARD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:08:35 (UTC+8)

Informace o ceně SHARDS (SHARD) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.002685
$ 0.002685$ 0.002685
Nejnižší za 24 h
$ 0.002822
$ 0.002822$ 0.002822
Nejvyšší za 24 h

$ 0.002685
$ 0.002685$ 0.002685

$ 0.002822
$ 0.002822$ 0.002822

--
----

--
----

+0.29%

+0.29%

-22.83%

-22.83%

Cena SHARDS (SHARD) v reálném čase je $ 0.002738. Za posledních 24 hodin se SHARD obchodoval v rozmezí od minima $ 0.002685 do maxima $ 0.002822, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SHARD v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SHARD se za poslední hodinu změnila o +0.29%, za 24 hodin o +0.29% a za posledních 7 dní o -22.83%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SHARDS (SHARD)

--
----

$ 54.98K
$ 54.98K$ 54.98K

$ 2.74M
$ 2.74M$ 2.74M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Aktuální tržní kapitalizace SHARDS je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 54.98K. Objem v oběhu SHARD je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.74M.

Historie cen v USD pro SHARDS (SHARD)

Sledujte změny cen SHARDS pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00000792+0.29%
30 dní$ -0.003018-52.44%
60 dní$ -0.003069-52.86%
90 dní$ -0.003342-54.97%
Změna ceny SHARDS dnes

Dnes zaznamenal SHARD změnu o $ +0.00000792 (+0.29%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny SHARDS za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.003018 (-52.44%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny SHARDS za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u SHARD ke změně o $ -0.003069 (-52.86%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny SHARDS za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.003342 (-54.97%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům SHARDS (SHARD)?

Podívejte se na stránku Historie cen SHARDS.

Co je SHARDS (SHARD)

SHARDS is the native utility token of Shards Protocol. It powers the infrastructure for verifiable identity, reputation-based rewards, and user-aligned governance across Web3. More than just a medium of exchange, SHARDS is the fuel behind a new recognition-based economy—where your contribution, not your captured attention, determines your access and upside.

SHARDS je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich SHARDS investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu SHARDa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o SHARDS na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na SHARDS a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny SHARDS (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SHARDS (SHARD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SHARDS (SHARD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SHARDS.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SHARDS!

Tokenomika pro SHARDS (SHARD)

Pochopení tokenomiky SHARDS (SHARD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SHARD hned teď!

Jak nakupovat SHARDS (SHARD)

Snažíte se zjistit, jak koupit SHARDS? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit SHARDS podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

Zdroj SHARDS

Pokud chcete se podrobněji seznámit s SHARDS, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka SHARDS
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SHARDS

Jakou hodnotu má dnes SHARDS (SHARD)?
Aktuální cena SHARD v USD je 0.002738 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SHARD v USD?
Aktuální cena SHARD v USD je $ 0.002738. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SHARDS?
Tržní kapitalizace SHARD je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SHARD v oběhu?
Objem SHARD v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SHARD?
SHARD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SHARD?
SHARD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování SHARD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SHARD je $ 54.98K USD.
Dosáhne SHARD letos vyšší ceny?
SHARD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSHARD, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:08:35 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

