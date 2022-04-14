Tokenomika pro Sex Token (SEX)

Zjistěte klíčové informace o Sex Token (SEX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Sex Token (SEX)

Join us on a journey into the world of passion and innovation. Discover the story behind the unique SEX token, born from the union of a hero and the Cryptocurrency Goddess.

Oficiální webové stránky:
https://sexone.sex/
Block Explorer:
https://arbiscan.io/token/0xd26B0c6Ef8581E921AE41C66e508C62a581B709D

Sex Token (SEX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Sex Token (SEX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.00
$ 1.00$ 1.00
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 59.93K
$ 59.93K$ 59.93K
Historické maximum:
$ 450,000,000
$ 450,000,000$ 450,000,000
Historické minimum:
$ 50,174.09535057523
$ 50,174.09535057523$ 50,174.09535057523
Aktuální cena:
$ 59,930.55
$ 59,930.55$ 59,930.55

Tokenomika Sex Token (SEX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Sex Token (SEX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SEX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SEX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SEX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSEX!

Jak nakupovat SEX

Chtěli byste si přidat Sex Token (SEX) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu SEX, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Sex Token (SEX)

Analýza historie cen SEX pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny SEX

Chcete vědět, kam může SEX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SEX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.