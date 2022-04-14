Tokenomika pro Scotcoin Project (SCOT)

Informace o Scotcoin Project (SCOT)

SCOTCOIN IS AN ETHICAL CRYPTOCURRENCY. We are dedicated to using Scotcoin to deliver positive change and a fairer planet. We do this via The Scotcoin Project – a Community Interest Company (CIC).

Oficiální webové stránky:
https://scotcoinproject.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x0cF7356E2d13ae2B57e77286284984A5FC8F88b3

Scotcoin Project (SCOT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Scotcoin Project (SCOT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
--
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 65.023
Historické minimum:
--
Aktuální cena:
$ 0.0003166
Tokenomika Scotcoin Project (SCOT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Scotcoin Project (SCOT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SCOT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SCOT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SCOT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSCOT!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.