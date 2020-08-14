Tokenomika pro Sandbox (SAND)

Zjistěte klíčové informace o Sandbox (SAND), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Sandbox (SAND)

The Sandbox is a virtual world where players can build, own, and monetize their gaming experiences in the Ethereum blockchain using SAND, the platform’s utility token. As a player, you can create digital assets (Non-Fungible Tokens, aka NFTs), upload them to the marketplace, and drag-and-drop them to create game experiences with The Sandbox Game Maker. The Sandbox has secured over 50 partnerships including Atari, Crypto Kitties, and Shaun the Sheep to build a fun, creative “play-to-earn” Gaming platform, owned and made by players. The Sandbox aims to bring blockchain into mainstream gaming, attracting both crypto and non-crypto game enthusiasts by offering the advantages of true-ownership, digital scarcity, monetization capabilities, and interoperability.

Oficiální webové stránky:
https://www.sandbox.game/en/
Bílá kniha:
http://www.sandbox.game/The_Sandbox_Whitepaper_2020.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x3845badAde8e6dFF049820680d1F14bD3903a5d0

Sandbox (SAND): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Sandbox (SAND), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 790.00M
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
$ 2.57B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 8.48
Historické minimum:
$ 0.02893886
Aktuální cena:
$ 0.307
Tokenomika Sandbox (SAND): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Sandbox (SAND) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SAND, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SAND, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SAND rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSAND!

Jak nakupovat SAND

Chtěli byste si přidat Sandbox (SAND) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu SAND, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Sandbox (SAND)

Analýza historie cen SAND pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny SAND

Chcete vědět, kam může SAND zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SAND kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.