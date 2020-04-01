Tokenomika pro THORChain (RUNE)
Informace o THORChain (RUNE)
THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.
THORChain (RUNE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro THORChain (RUNE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu THORChain (RUNE)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů RUNE. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
THORChain’s token, RUNE, is central to the protocol’s security, liquidity, and incentive mechanisms. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms, with tables and detailed explanations.
Issuance Mechanism
- Initial Supply: RUNE launched with a targeted total supply of 1 billion tokens.
- Current Supply: Due to token burns and an annual inflation rate (~4.25%), the total supply has been reduced to approximately 482.38 million as of February 2024. The current max supply is 500 million.
- Deflationary Mechanism: The V3 upgrade introduced a deflationary mechanism, further reducing supply over time.
- Mint/Burn Dynamics: RUNE is minted and burned in the context of lending and synthetic asset operations. For example, lending involved burning RUNE to create loans and minting RUNE upon loan closure, which could lead to inflationary pressure if RUNE’s value declined after loan issuance.
Allocation Mechanism
Initial Allocation (as per launch and early documentation):
|Category
|Allocation (RUNE)
|% of Targeted Supply
|Vesting/Notes
|Seed Investors
|26,000,000
|5.20%
|Vested over 4 months post-mainnet
|IDO Investors
|28,000,000
|5.60%
|Two tranches, fully vested
|Team/Advisors
|50,000,000
|10.00%
|Fully vested as of Feb 2024
|Service Nodes
|220,450,000
|44.09%
|Controlled by project team at launch
|Operational
|52,000,000
|10.40%
|Controlled by project team at launch
|Community
|50,000,000
|10.00%
|Controlled by project team at launch
|Other/Reserve
|Remaining
|-
|Includes Bond, Reserve, Standby, Pool modules
- Top 10 Wallets: As of Feb 2024, the top 10 addresses hold ~70.69% of supply, with the largest being the Bond Module (~21.06%), Reserve Module (~16.49%), Standby Reserve (~12%), Binance Cold (~8.12%), and Pool Module (~6.19%).
Usage and Incentive Mechanisms
Core Functions of RUNE
- Liquidity: RUNE is paired 1:1 with all assets in liquidity pools, ensuring deep, cross-chain liquidity.
- Security: Node operators (THORNodes) must bond RUNE as collateral. Misconduct leads to bond slashing (up to 1.5x the value of compromised assets).
- Governance: RUNE is used for governance, including asset and chain listings/delistings, protocol upgrades, and parameter changes via node-mimir voting.
- Transaction Fees: All swap and network fees are paid in RUNE, distributed to liquidity providers, node operators, and the network reserve.
- Emission Rewards: RUNE is distributed as emission rewards to both bonders (nodes) and liquidity providers, calibrated by the Incentive Pendulum.
Incentive Pendulum
|Scenario
|% RUNE Bonded
|% RUNE in Pools
|Bond Rewards
|Liquidity Rewards
|Inefficient
|100%
|0%
|0%
|100%
|Over-bonded
|75%
|25%
|50%
|50%
|Optimal
|67%
|33%
|67%
|33%
|Under-bonded
|60%
|40%
|80%
|20%
|Unsafe
|50%
|50%
|100%
|0%
- Optimal State: 67% of RUNE bonded (nodes), 33% in pools (liquidity providers). Rewards are distributed accordingly to maintain this balance.
Multi-Tranche Liquidity Pools
- Synth Holders (Senior Tranche): Lower risk, lower yield (e.g., 10% APY).
- Liquidity Providers (Junior Tranche): Higher risk, higher yield (e.g., 25% APY).
Additional Incentives
- Impermanent Loss Protection: LPs are protected from impermanent loss after 100 days, with partial coverage before that.
- Bug Bounty: Up to 250,000 RUNE for responsible disclosure of vulnerabilities.
Locking and Unlocking Mechanisms
- Node Bonding: RUNE bonded by node operators is locked for the duration of their participation. If a node leaves or is slashed, the bond is released or penalized.
- Liquidity Provision: LPs can withdraw at any time, but impermanent loss protection is maximized after 100 days.
- Vesting: Early investor and team allocations had vesting schedules (e.g., 4 months post-mainnet for seed investors). As of Feb 2024, all major allocations are fully vested.
- No Current Lockups: There are no ongoing lockups for the circulating supply; all major vesting has concluded.
Unlocking Time
- Seed Investors: 4 months post-mainnet.
- IDO Investors: Fully vested.
- Team/Advisors: Fully vested as of Feb 2024.
- Other Allocations: No explicit ongoing vesting; all major allocations are now liquid.
Summary Table
|Mechanism
|Description
|Issuance
|Initial 1B supply, now ~482M due to burns/deflation, with inflationary/deflationary dynamics
|Allocation
|Seed, IDO, Team, Service Nodes, Operational, Community, Reserve
|Usage
|Security (bonding), liquidity (pools), governance, fees, rewards
|Incentives
|Emission rewards, impermanent loss protection, bug bounty, multi-tranche pools
|Locking
|Node bonds locked, LPs can withdraw anytime, vesting for early allocations (now complete)
|Unlocking
|All major allocations fully vested as of Feb 2024
Additional Notes
- Governance: Minimalistic, focused on operational parameters. Emergency controls exist (e.g., Ragnarök shutdown).
- Transparency: All major wallet addresses and allocations are trackable via block explorers.
- Ecosystem: RUNE is required for all protocol operations, ensuring deep integration and value accrual.
For further details, see the THORChain documentation and whitepapers.
Tokenomika THORChain (RUNE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro THORChain (RUNE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů RUNE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu RUNE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro RUNE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRUNE!
