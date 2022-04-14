Tokenomika pro Renta Network (RENTA)

Zjistěte klíčové informace o Renta Network (RENTA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Renta Network (RENTA)

Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users.

Oficiální webové stránky:
https://www.renta.network
Bílá kniha:
https://renta.network/whitebook.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x792905a8b7c0a22d56e78e849f95c162018a4e2d

Renta Network (RENTA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Renta Network (RENTA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.63M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 358.47M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 10.12M
Historické maximum:
$ 0.01812
Historické minimum:
$ 0.003994700085988189
Aktuální cena:
$ 0.010122
Tokenomika Renta Network (RENTA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Renta Network (RENTA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RENTA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RENTA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RENTA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRENTA!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.