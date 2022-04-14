Tokenomika pro Redacted Coin (RDAC)

Tokenomika pro Redacted Coin (RDAC)

Zjistěte klíčové informace o Redacted Coin (RDAC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Redacted Coin (RDAC)

Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3.

Oficiální webové stránky:
https://redactedgroup.io/
Bílá kniha:
https://redactedgroup.io/whitepaper
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0xd3f68c6e8aee820569d58adf8d85d94489315192an.org/token/0xd3f68c6e8aee820569d58adf8d85d94489315192

Redacted Coin (RDAC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Redacted Coin (RDAC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 146.41M
$ 146.41M$ 146.41M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.30M
$ 8.30M$ 8.30M
Historické maximum:
$ 0.15766
$ 0.15766$ 0.15766
Historické minimum:
$ 0.004333003409324463
$ 0.004333003409324463$ 0.004333003409324463
Aktuální cena:
$ 0.0083
$ 0.0083$ 0.0083

Tokenomika Redacted Coin (RDAC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Redacted Coin (RDAC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RDAC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RDAC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RDAC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRDAC!

Historie cen pro Redacted Coin (RDAC)

Analýza historie cen RDAC pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny RDAC

Chcete vědět, kam může RDAC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RDAC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.