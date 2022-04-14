Tokenomika pro Quidax Token (QDX)

Tokenomika pro Quidax Token (QDX)

Zjistěte klíčové informace o Quidax Token (QDX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Quidax Token (QDX)

QDX is the utility token of the Quidax ecosystem. It will provide various benefits to holders, including trading fee discounts, passive income & access to exclusive features on Quidax.

Oficiální webové stránky:
https://qdx.quidax.io/
Bílá kniha:
https://qdx.quidax.io/docs/QDXwhitepaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x08bc237aa00f275b758542c9f5c125b568bc390a

Quidax Token (QDX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Quidax Token (QDX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 10.29M
$ 10.29M$ 10.29M
Celkový objem:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Objem v oběhu:
$ 77.00M
$ 77.00M$ 77.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 66.85M
$ 66.85M$ 66.85M
Historické maximum:
$ 0.1485
$ 0.1485$ 0.1485
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.1337
$ 0.1337$ 0.1337

Tokenomika Quidax Token (QDX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Quidax Token (QDX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů QDX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu QDX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro QDX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuQDX!

Jak nakupovat QDX

Chtěli byste si přidat Quidax Token (QDX) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu QDX, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Quidax Token (QDX)

Analýza historie cen QDX pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny QDX

Chcete vědět, kam může QDX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen QDX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.