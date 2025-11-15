Tokenomika pro PUNKVISM (PVT)
PUNKVISM (PVT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PUNKVISM (PVT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Informace o PUNKVISM (PVT)
The Punkvism project is a community web3 platform that combines the resistance spirit of punk and the execution power of activism. The Punkvism project creates new economic and cultural values by merging digital assets and real assets (RWA) based on the Punky Kongz NFT community. It connects various industries such as real estate, entertainment, healthcare, and games with blockchain technology, and builds a decentralized ecosystem centered on the community through the PVT governance token.
Tokenomika PUNKVISM (PVT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro PUNKVISM (PVT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PVT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PVT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PVT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPVT!
Jak nakupovat PVT
Chtěli byste si přidat PUNKVISM (PVT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu PVT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro PUNKVISM (PVT)
Analýza historie cen PVT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny PVT
Chcete vědět, kam může PVT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PVT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim
Koupit PUNKVISM (PVT)
Částka
1 PVT = 0.001437 USD
Obchodujte PUNKVISM (PVT)
NEJŽHAVĚJŠÍ
Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu
NEJVĚTŠÍ objem
Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování
Nově přidané
Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování
Nejvíce stoupající tokeny
Nejziskovější krypto za 24 h, které by měl každý obchodník sledovat