Tokenomika pro PUNKVISM (PVT)

Zjistěte klíčové informace o PUNKVISM (PVT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:12:42 (UTC+8)
PUNKVISM (PVT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PUNKVISM (PVT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
$ 10.00B
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 14.37M
Historické maximum:
$ 0.0045
Historické minimum:
Aktuální cena:
$ 0.001437
Informace o PUNKVISM (PVT)

The Punkvism project is a community web3 platform that combines the resistance spirit of punk and the execution power of activism. The Punkvism project creates new economic and cultural values by merging digital assets and real assets (RWA) based on the Punky Kongz NFT community. It connects various industries such as real estate, entertainment, healthcare, and games with blockchain technology, and builds a decentralized ecosystem centered on the community through the PVT governance token.

Oficiální webové stránky:
https://punkvism.io/
Bílá kniha:
https://punkvism.gitbook.io/punkvism
Block Explorer:
https://solscan.io/token/8UKuetxWnpC9Po9Mpf3ptT2wEvkqg9GxZWnnx4VPhpeD

Tokenomika PUNKVISM (PVT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro PUNKVISM (PVT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PVT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PVT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PVT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPVT!

Historie cen pro PUNKVISM (PVT)

Analýza historie cen PVT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny PVT

Chcete vědět, kam může PVT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PVT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

