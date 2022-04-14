Tokenomika pro FC Porto Fan Token (PORTO)

Tokenomika pro FC Porto Fan Token (PORTO)

Zjistěte klíčové informace o FC Porto Fan Token (PORTO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o FC Porto Fan Token (PORTO)

FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League.

Oficiální webové stránky:
https://www.fcporto.pt/
Block Explorer:
https://www.bscscan.com/token/0x49f2145d6366099e13B10FbF80646C0F377eE7f6

FC Porto Fan Token (PORTO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro FC Porto Fan Token (PORTO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 11.91M
Celkový objem:
$ 40.00M
Objem v oběhu:
$ 11.33M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 42.05M
Historické maximum:
$ 2.505
Historické minimum:
$ 0.6970188925487788
Aktuální cena:
$ 1.0512
Tokenomika FC Porto Fan Token (PORTO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro FC Porto Fan Token (PORTO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PORTO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PORTO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PORTO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPORTO!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.