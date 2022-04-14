Tokenomika pro PortugalNationalTeam (POR)

Tokenomika pro PortugalNationalTeam (POR)

Zjistěte klíčové informace o PortugalNationalTeam (POR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o PortugalNationalTeam (POR)

One of the biggest names in world football, Portugal is the reigning European Champions and also won the inaugural UEFA Nations League in 2019. Six of Portugal’s 26-man squad for the Euros currently play for clubs from the Socios.com roster, including Captain Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva and Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) and João Félix (Atlético de Madrid). Portugal National Team Fan Token (POR) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

Oficiální webové stránky:
https://www.fpf.pt/pt/
Block Explorer:
https://chiliscan.com/token/0xffad7930b474d45933c93b83a2802204b8787129

PortugalNationalTeam (POR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PortugalNationalTeam (POR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.34M
$ 4.34M$ 4.34M
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 4.73M
$ 4.73M$ 4.73M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 7.363
$ 7.363$ 7.363
Historické minimum:
$ 0.2656811220211176
$ 0.2656811220211176$ 0.2656811220211176
Aktuální cena:
$ 0.9172
$ 0.9172$ 0.9172

Tokenomika PortugalNationalTeam (POR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro PortugalNationalTeam (POR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů POR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu POR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro POR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPOR!

Jak nakupovat POR

Chtěli byste si přidat PortugalNationalTeam (POR) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu POR, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro PortugalNationalTeam (POR)

Analýza historie cen POR pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny POR

Chcete vědět, kam může POR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen POR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.