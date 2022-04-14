Tokenomika pro PortugalNationalTeam (POR)
One of the biggest names in world football, Portugal is the reigning European Champions and also won the inaugural UEFA Nations League in 2019. Six of Portugal’s 26-man squad for the Euros currently play for clubs from the Socios.com roster, including Captain Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva and Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) and João Félix (Atlético de Madrid). Portugal National Team Fan Token (POR) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.
Tokenomika PortugalNationalTeam (POR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro PortugalNationalTeam (POR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů POR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu POR, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro POR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPOR!
Historie cen pro PortugalNationalTeam (POR)
Analýza historie cen POR pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny POR
Chcete vědět, kam může POR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen POR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
