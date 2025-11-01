BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena POLYX je 0.0812 USD. Sledujte aktualizace cen POLYX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend POLYX.

Kurz POLYX(POLYX)

Aktuální cena 1 POLYX na USD

$0.0812
$0.0812$0.0812
+0.49%1D
USD
Graf aktuální ceny POLYX (POLYX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:05:02 (UTC+8)

Informace o ceně POLYX (POLYX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.079
$ 0.079$ 0.079
Nejnižší za 24 h
$ 0.0817
$ 0.0817$ 0.0817
Nejvyšší za 24 h

$ 0.079
$ 0.079$ 0.079

$ 0.0817
$ 0.0817$ 0.0817

--
----

--
----

+0.24%

+0.49%

-4.92%

-4.92%

Cena POLYX (POLYX) v reálném čase je $ 0.0812. Za posledních 24 hodin se POLYX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.079 do maxima $ 0.0817, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena POLYX v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena POLYX se za poslední hodinu změnila o +0.24%, za 24 hodin o +0.49% a za posledních 7 dní o -4.92%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu POLYX (POLYX)

--
----

$ 4.51K
$ 4.51K$ 4.51K

$ 97.28M
$ 97.28M$ 97.28M

--
----

1,197,990,594
1,197,990,594 1,197,990,594

POLYMESH

Aktuální tržní kapitalizace POLYX je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 4.51K. Objem v oběhu POLYX je --, přičemž celková zásoba je 1197990594. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 97.28M.

Historie cen v USD pro POLYX (POLYX)

Sledujte změny cen POLYX pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.000396+0.49%
30 dní$ -0.0418-33.99%
60 dní$ +0.0212+35.33%
90 dní$ +0.0212+35.33%
Změna ceny POLYX dnes

Dnes zaznamenal POLYX změnu o $ +0.000396 (+0.49%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny POLYX za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0418 (-33.99%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny POLYX za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u POLYX ke změně o $ +0.0212 (+35.33%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny POLYX za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.0212 (+35.33%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům POLYX (POLYX)?

Podívejte se na stránku Historie cen POLYX.

Co je POLYX (POLYX)

Polymesh is a public permissioned blockchain purpose built for regulated assets and capital markets. It streamlines antiquated processes and opens the door to new financial instruments by solving challenges around governance, identity, compliance, confidentiality, and settlement.

POLYX je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich POLYX investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu POLYXa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o POLYX na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na POLYX a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny POLYX (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít POLYX (POLYX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva POLYX (POLYX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro POLYX.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny POLYX!

Tokenomika pro POLYX (POLYX)

Pochopení tokenomiky POLYX (POLYX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu POLYX hned teď!

Jak nakupovat POLYX (POLYX)

Snažíte se zjistit, jak koupit POLYX? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit POLYX podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

POLYX na místní měny

Zdroj POLYX

Pokud chcete se podrobněji seznámit s POLYX, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka POLYX
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně POLYX

Jakou hodnotu má dnes POLYX (POLYX)?
Aktuální cena POLYX v USD je 0.0812 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena POLYX v USD?
Aktuální cena POLYX v USD je $ 0.0812. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace POLYX?
Tržní kapitalizace POLYX je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem POLYX v oběhu?
Objem POLYX v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) POLYX?
POLYX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) POLYX?
POLYX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování POLYX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování POLYX je $ 4.51K USD.
Dosáhne POLYX letos vyšší ceny?
POLYX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPOLYX, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se POLYX (POLYX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

