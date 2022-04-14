Tokenomika pro Star Atlas DAO (POLIS)

Tokenomika pro Star Atlas DAO (POLIS)

Zjistěte klíčové informace o Star Atlas DAO (POLIS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Star Atlas DAO (POLIS)

Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies

Oficiální webové stránky:
https://staratlas.com
Bílá kniha:
https://staratlas.com/white-paper.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/poLisWXnNRwC6oBu1vHiuKQzFjGL4XDSu4g9qjz9qVk

Star Atlas DAO (POLIS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Star Atlas DAO (POLIS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 36.06M
$ 36.06M$ 36.06M
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 303.27M
$ 303.27M$ 303.27M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 14.98
$ 14.98$ 14.98
Historické minimum:
$ 0.04294035647935489
$ 0.04294035647935489$ 0.04294035647935489
Aktuální cena:
$ 0.11891
$ 0.11891$ 0.11891

Tokenomika Star Atlas DAO (POLIS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Star Atlas DAO (POLIS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů POLIS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu POLIS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro POLIS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPOLIS!

Jak nakupovat POLIS

Chtěli byste si přidat Star Atlas DAO (POLIS) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu POLIS, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Star Atlas DAO (POLIS)

Analýza historie cen POLIS pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny POLIS

Chcete vědět, kam může POLIS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen POLIS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.