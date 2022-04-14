Tokenomika pro Plena Finance (PLENA)
Informace o Plena Finance (PLENA)
In the fast-paced cryptocurrency market, Plena is revolutionizing how users self-administer their digital assets. With a focus on user empowerment, Plena is designed to provide full self-custody of their digital assets, leverage cutting edge technology like Account Abstraction, Al, and introduce innovative features such as automated purchasing and crypto portfolios.
Plena Finance (PLENA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Plena Finance (PLENA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Plena Finance (PLENA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Plena Finance (PLENA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PLENA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PLENA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PLENA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPLENA!
Jak nakupovat PLENA
Chtěli byste si přidat Plena Finance (PLENA) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu PLENA, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro Plena Finance (PLENA)
Analýza historie cen PLENA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny PLENA
Chcete vědět, kam může PLENA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PLENA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit Plena Finance (PLENA)
Částka
1 PLENA = 0.000718 USD