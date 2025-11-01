BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena TONO je -- USD. Sledujte aktualizace cen TONO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TONO.Dnešní aktuální cena TONO je -- USD. Sledujte aktualizace cen TONO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TONO.

Více informací o TONO

Informace o ceně TONO

Co je to TONO

Bílá kniha pro TONO

Oficiální webové stránky TONO

Tokenomika pro TONO

Předpověď cen TONO

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo TONO

Kurz TONO(TONO)

Zalistování zrušeno

USD
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 23:13:20 (UTC+8)

Informace o ceně TONO (TONO) (USD)

24hodinová změna ceny:
--
----
Nejnižší za 24 h
--
----
Nejvyšší za 24 h

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

Cena TONO (TONO) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se TONO obchodoval v rozmezí od minima -- do maxima --, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TONO v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TONO se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o --. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu TONO (TONO)

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

Aktuální tržní kapitalizace TONO je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TONO je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro TONO (TONO)

Sledujte změny cen TONO pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
No Data
Změna ceny TONO dnes

Dnes zaznamenal TONO změnu o -- (--), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny TONO za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  -- (--), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny TONO za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u TONO ke změně o -- (--), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny TONO za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o -- (--), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Co je TONO (TONO)

Tonomy ID is the gateway to sovereign AI. Tonomy ID empowers users to truly own their own data, identity and build sovereign data vaults.

TONO je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich TONO investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu TONOa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o TONO na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na TONO a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny TONO (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít TONO (TONO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva TONO (TONO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro TONO.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny TONO!

Tokenomika pro TONO (TONO)

Pochopení tokenomiky TONO (TONO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TONO hned teď!

Jak nakupovat TONO (TONO)

Snažíte se zjistit, jak koupit TONO? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit TONO podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

TONO na místní měny

1 TONO(TONO) na VND
--
1 TONO(TONO) na AUD
A$--
1 TONO(TONO) na GBP
--
1 TONO(TONO) na EUR
--
1 TONO(TONO) na USD
$--
1 TONO(TONO) na MYR
RM--
1 TONO(TONO) na TRY
--
1 TONO(TONO) na JPY
¥--
1 TONO(TONO) na ARS
ARS$--
1 TONO(TONO) na RUB
--
1 TONO(TONO) na INR
--
1 TONO(TONO) na IDR
Rp--
1 TONO(TONO) na PHP
--
1 TONO(TONO) na EGP
￡E.--
1 TONO(TONO) na BRL
R$--
1 TONO(TONO) na CAD
C$--
1 TONO(TONO) na BDT
--
1 TONO(TONO) na NGN
--
1 TONO(TONO) na COP
$--
1 TONO(TONO) na ZAR
R.--
1 TONO(TONO) na UAH
--
1 TONO(TONO) na TZS
T.Sh.--
1 TONO(TONO) na VES
Bs--
1 TONO(TONO) na CLP
$--
1 TONO(TONO) na PKR
Rs--
1 TONO(TONO) na KZT
--
1 TONO(TONO) na THB
฿--
1 TONO(TONO) na TWD
NT$--
1 TONO(TONO) na AED
د.إ--
1 TONO(TONO) na CHF
Fr--
1 TONO(TONO) na HKD
HK$--
1 TONO(TONO) na AMD
֏--
1 TONO(TONO) na MAD
.د.م--
1 TONO(TONO) na MXN
$--
1 TONO(TONO) na SAR
ريال--
1 TONO(TONO) na ETB
Br--
1 TONO(TONO) na KES
KSh--
1 TONO(TONO) na JOD
د.أ--
1 TONO(TONO) na PLN
--
1 TONO(TONO) na RON
лв--
1 TONO(TONO) na SEK
kr--
1 TONO(TONO) na BGN
лв--
1 TONO(TONO) na HUF
Ft--
1 TONO(TONO) na CZK
--
1 TONO(TONO) na KWD
د.ك--
1 TONO(TONO) na ILS
--
1 TONO(TONO) na BOB
Bs--
1 TONO(TONO) na AZN
--
1 TONO(TONO) na TJS
SM--
1 TONO(TONO) na GEL
--
1 TONO(TONO) na AOA
Kz--
1 TONO(TONO) na BHD
.د.ب--
1 TONO(TONO) na BMD
$--
1 TONO(TONO) na DKK
kr--
1 TONO(TONO) na HNL
L--
1 TONO(TONO) na MUR
--
1 TONO(TONO) na NAD
$--
1 TONO(TONO) na NOK
kr--
1 TONO(TONO) na NZD
$--
1 TONO(TONO) na PAB
B/.--
1 TONO(TONO) na PGK
K--
1 TONO(TONO) na QAR
ر.ق--
1 TONO(TONO) na RSD
дин.--
1 TONO(TONO) na UZS
soʻm--
1 TONO(TONO) na ALL
L--
1 TONO(TONO) na ANG
ƒ--
1 TONO(TONO) na AWG
ƒ--
1 TONO(TONO) na BBD
$--
1 TONO(TONO) na BAM
KM--
1 TONO(TONO) na BIF
Fr--
1 TONO(TONO) na BND
$--
1 TONO(TONO) na BSD
$--
1 TONO(TONO) na JMD
$--
1 TONO(TONO) na KHR
--
1 TONO(TONO) na KMF
Fr--
1 TONO(TONO) na LAK
--
1 TONO(TONO) na LKR
රු--
1 TONO(TONO) na MDL
L--
1 TONO(TONO) na MGA
Ar--
1 TONO(TONO) na MOP
P--
1 TONO(TONO) na MVR
--
1 TONO(TONO) na MWK
MK--
1 TONO(TONO) na MZN
MT--
1 TONO(TONO) na NPR
रु--
1 TONO(TONO) na PYG
--
1 TONO(TONO) na RWF
Fr--
1 TONO(TONO) na SBD
$--
1 TONO(TONO) na SCR
--
1 TONO(TONO) na SRD
$--
1 TONO(TONO) na SVC
$--
1 TONO(TONO) na SZL
L--
1 TONO(TONO) na TMT
m--
1 TONO(TONO) na TND
د.ت--
1 TONO(TONO) na TTD
$--
1 TONO(TONO) na UGX
Sh--
1 TONO(TONO) na XAF
Fr--
1 TONO(TONO) na XCD
$--
1 TONO(TONO) na XOF
Fr--
1 TONO(TONO) na XPF
Fr--
1 TONO(TONO) na BWP
P--
1 TONO(TONO) na BZD
$--
1 TONO(TONO) na CVE
$--
1 TONO(TONO) na DJF
Fr--
1 TONO(TONO) na DOP
$--
1 TONO(TONO) na DZD
د.ج--
1 TONO(TONO) na FJD
$--
1 TONO(TONO) na GNF
Fr--
1 TONO(TONO) na GTQ
Q--
1 TONO(TONO) na GYD
$--
1 TONO(TONO) na ISK
kr--

Zdroj TONO

Pokud chcete se podrobněji seznámit s TONO, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka TONO

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně TONO

Jakou hodnotu má dnes TONO (TONO)?
Aktuální cena TONO v USD je -- USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TONO v USD?
Aktuální cena TONO v USD je --. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace TONO?
Tržní kapitalizace TONO je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TONO v oběhu?
Objem TONO v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TONO?
TONO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TONO?
TONO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování TONO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TONO je -- USD.
Dosáhne TONO letos vyšší ceny?
TONO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTONO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 23:13:20 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se TONO (TONO)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod TONO na USD

Částka

TONO
TONO
USD
USD

1 TONO = -- USD

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,204.69
$110,204.69$110,204.69

-0.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,890.63
$3,890.63$3,890.63

+0.77%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.03331
$0.03331$0.03331

+3.51%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.95
$185.95$185.95

-1.17%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,890.63
$3,890.63$3,890.63

+0.77%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,204.69
$110,204.69$110,204.69

-0.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.95
$185.95$185.95

-1.17%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.4988
$2.4988$2.4988

-0.99%

Logo DASH

DASH

DASH

$69.28
$69.28$69.28

+46.56%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08548
$0.08548$0.08548

+70.96%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01500
$0.01500$0.01500

-25.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0042334
$0.0042334$0.0042334

+115.76%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.7999
$0.7999$0.7999

+55.41%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.537
$19.537$19.537

+51.87%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00172
$0.00172$0.00172

+43.33%

Logo Ping

Ping

PING

$0.03596
$0.03596$0.03596

+45.11%