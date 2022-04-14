Tokenomika pro Purple Bitcoin (PBTC)

Tokenomika pro Purple Bitcoin (PBTC)

Zjistěte klíčové informace o Purple Bitcoin (PBTC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Purple Bitcoin (PBTC)

Purple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin’s fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies.

Oficiální webové stránky:
https://www.purplebitcoin.com/
Bílá kniha:
https://purplebitcoin.com/purple-bitcoin-whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/HfMbPyDdZH6QMaDDUokjYCkHxzjoGBMpgaUvpLWGbF5p

Purple Bitcoin (PBTC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Purple Bitcoin (PBTC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
Historické minimum:
$ 0.028456991217276392
$ 0.028456991217276392$ 0.028456991217276392
Aktuální cena:
$ 0.4753
$ 0.4753$ 0.4753

Tokenomika Purple Bitcoin (PBTC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Purple Bitcoin (PBTC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PBTC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PBTC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PBTC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPBTC!

Historie cen pro Purple Bitcoin (PBTC)

Analýza historie cen PBTC pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.