Tokenomika pro Palu (PALU)

Zjistěte klíčové informace o Palu (PALU), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:27:18 (UTC+8)
USD

Palu (PALU): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Palu (PALU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 11.49M
$ 11.49M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 11.49M
$ 11.49M
Historické maximum:
$ 0.1249
$ 0.1249
Historické minimum:
$ 0.000104834149204448
$ 0.000104834149204448
Aktuální cena:
$ 0.011486
$ 0.011486

Informace o Palu (PALU)

PALU is a BNB Chain meme coin centered on a “doll/mascot” concept, with a community-driven narrative of “Binance dolls on-chain, potentially recognized by the official team.”

Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x02e75d28a8aa2a0033b8cf866fcf0bb0e1ee4444

Tokenomika Palu (PALU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Palu (PALU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PALU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PALU, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PALU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPALU!

Jak nakupovat PALU

Chtěli byste si přidat Palu (PALU) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu PALU, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Palu (PALU)

Analýza historie cen PALU pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny PALU

Chcete vědět, kam může PALU zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PALU kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim