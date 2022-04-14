Tokenomika pro PAID Network (PAID)

Tokenomika pro PAID Network (PAID)

Zjistěte klíčové informace o PAID Network (PAID), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o PAID Network (PAID)

PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.

Oficiální webové stránky:
https://paidnetwork.com/
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x655a51e6803faf50d4ace80fa501af2f29c856cf

PAID Network (PAID): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PAID Network (PAID), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 15.75M
$ 15.75M$ 15.75M
Celkový objem:
$ 594.72M
$ 594.72M$ 594.72M
Objem v oběhu:
$ 514.70M
$ 514.70M$ 514.70M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 18.20M
$ 18.20M$ 18.20M
Historické maximum:
$ 0.183
$ 0.183$ 0.183
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.0306
$ 0.0306$ 0.0306

Tokenomika PAID Network (PAID): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro PAID Network (PAID) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PAID, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PAID, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PAID rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPAID!

Jak nakupovat PAID

Chtěli byste si přidat PAID Network (PAID) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu PAID, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro PAID Network (PAID)

Analýza historie cen PAID pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny PAID

Chcete vědět, kam může PAID zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PAID kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.