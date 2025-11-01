BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena OpenxAI Network je 0.3733 USD. Sledujte aktualizace cen OPENX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend OPENX.Dnešní aktuální cena OpenxAI Network je 0.3733 USD. Sledujte aktualizace cen OPENX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend OPENX.

Více informací o OPENX

Informace o ceně OPENX

Co je to OPENX

Bílá kniha pro OPENX

Oficiální webové stránky OPENX

Tokenomika pro OPENX

Předpověď cen OPENX

Historie OPENX

Průvodce nákupem (OPENX)

Převodník OPENX na fiat měnu

OPENX Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo OpenxAI Network

Kurz OpenxAI Network(OPENX)

Aktuální cena 1 OPENX na USD

$0.3733
$0.3733$0.3733
-7.27%1D
USD
Graf aktuální ceny OpenxAI Network (OPENX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:03:32 (UTC+8)

Informace o ceně OpenxAI Network (OPENX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.36
$ 0.36$ 0.36
Nejnižší za 24 h
$ 0.413
$ 0.413$ 0.413
Nejvyšší za 24 h

$ 0.36
$ 0.36$ 0.36

$ 0.413
$ 0.413$ 0.413

$ 2.0299262343053925
$ 2.0299262343053925$ 2.0299262343053925

$ 0.0939673303769838
$ 0.0939673303769838$ 0.0939673303769838

-1.40%

-7.27%

+16.29%

+16.29%

Cena OpenxAI Network (OPENX) v reálném čase je $ 0.3733. Za posledních 24 hodin se OPENX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.36 do maxima $ 0.413, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena OPENX v historii je $ 2.0299262343053925, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0939673303769838.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena OPENX se za poslední hodinu změnila o -1.40%, za 24 hodin o -7.27% a za posledních 7 dní o +16.29%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu OpenxAI Network (OPENX)

No.1568

$ 3.73M
$ 3.73M$ 3.73M

$ 61.32K
$ 61.32K$ 61.32K

$ 37.33M
$ 37.33M$ 37.33M

10.00M
10.00M 10.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

10.00%

BASE

Aktuální tržní kapitalizace OpenxAI Network je $ 3.73M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 61.32K. Objem v oběhu OPENX je 10.00M, přičemž celková zásoba je 100000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 37.33M.

Historie cen v USD pro OpenxAI Network (OPENX)

Sledujte změny cen OpenxAI Network pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.029267-7.27%
30 dní$ -0.4878-56.65%
60 dní$ -0.1267-25.34%
90 dní$ -0.1267-25.34%
Změna ceny OpenxAI Network dnes

Dnes zaznamenal OPENX změnu o $ -0.029267 (-7.27%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny OpenxAI Network za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.4878 (-56.65%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny OpenxAI Network za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u OPENX ke změně o $ -0.1267 (-25.34%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny OpenxAI Network za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.1267 (-25.34%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům OpenxAI Network (OPENX)?

Podívejte se na stránku Historie cen OpenxAI Network.

Co je OpenxAI Network (OPENX)

OpenxAI is a P2P permissionless AI protocol. What Bitcoin did for money OpenxAI does for intelligence.

OpenxAI Network je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich OpenxAI Network investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu OPENXa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o OpenxAI Network na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na OpenxAI Network a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny OpenxAI Network (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít OpenxAI Network (OPENX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva OpenxAI Network (OPENX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro OpenxAI Network.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny OpenxAI Network!

Tokenomika pro OpenxAI Network (OPENX)

Pochopení tokenomiky OpenxAI Network (OPENX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu OPENX hned teď!

Jak nakupovat OpenxAI Network (OPENX)

Snažíte se zjistit, jak koupit OpenxAI Network? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit OpenxAI Network podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

OPENX na místní měny

1 OpenxAI Network(OPENX) na VND
9,823.3895
1 OpenxAI Network(OPENX) na AUD
A$0.567416
1 OpenxAI Network(OPENX) na GBP
0.283708
1 OpenxAI Network(OPENX) na EUR
0.321038
1 OpenxAI Network(OPENX) na USD
$0.3733
1 OpenxAI Network(OPENX) na MYR
RM1.564127
1 OpenxAI Network(OPENX) na TRY
15.689799
1 OpenxAI Network(OPENX) na JPY
¥57.1149
1 OpenxAI Network(OPENX) na ARS
ARS$537.118972
1 OpenxAI Network(OPENX) na RUB
30.009587
1 OpenxAI Network(OPENX) na INR
33.163972
1 OpenxAI Network(OPENX) na IDR
Rp6,221.664178
1 OpenxAI Network(OPENX) na PHP
21.908977
1 OpenxAI Network(OPENX) na EGP
￡E.17.563765
1 OpenxAI Network(OPENX) na BRL
R$2.004621
1 OpenxAI Network(OPENX) na CAD
C$0.52262
1 OpenxAI Network(OPENX) na BDT
45.662056
1 OpenxAI Network(OPENX) na NGN
540.228561
1 OpenxAI Network(OPENX) na COP
$1,435.767795
1 OpenxAI Network(OPENX) na ZAR
R.6.476755
1 OpenxAI Network(OPENX) na UAH
15.659935
1 OpenxAI Network(OPENX) na TZS
T.Sh.919.456565
1 OpenxAI Network(OPENX) na VES
Bs82.4993
1 OpenxAI Network(OPENX) na CLP
$351.6486
1 OpenxAI Network(OPENX) na PKR
Rs104.856237
1 OpenxAI Network(OPENX) na KZT
197.826602
1 OpenxAI Network(OPENX) na THB
฿12.027726
1 OpenxAI Network(OPENX) na TWD
NT$11.493907
1 OpenxAI Network(OPENX) na AED
د.إ1.370011
1 OpenxAI Network(OPENX) na CHF
Fr0.29864
1 OpenxAI Network(OPENX) na HKD
HK$2.900541
1 OpenxAI Network(OPENX) na AMD
֏142.86191
1 OpenxAI Network(OPENX) na MAD
.د.م3.453025
1 OpenxAI Network(OPENX) na MXN
$6.928448
1 OpenxAI Network(OPENX) na SAR
ريال1.399875
1 OpenxAI Network(OPENX) na ETB
Br57.570326
1 OpenxAI Network(OPENX) na KES
KSh48.226627
1 OpenxAI Network(OPENX) na JOD
د.أ0.2646697
1 OpenxAI Network(OPENX) na PLN
1.373744
1 OpenxAI Network(OPENX) na RON
лв1.646253
1 OpenxAI Network(OPENX) na SEK
kr3.538884
1 OpenxAI Network(OPENX) na BGN
лв0.630877
1 OpenxAI Network(OPENX) na HUF
Ft125.604251
1 OpenxAI Network(OPENX) na CZK
7.872897
1 OpenxAI Network(OPENX) na KWD
د.ك0.1142298
1 OpenxAI Network(OPENX) na ILS
1.213225
1 OpenxAI Network(OPENX) na BOB
Bs2.579503
1 OpenxAI Network(OPENX) na AZN
0.63461
1 OpenxAI Network(OPENX) na TJS
SM3.438093
1 OpenxAI Network(OPENX) na GEL
1.011643
1 OpenxAI Network(OPENX) na AOA
Kz342.163047
1 OpenxAI Network(OPENX) na BHD
.د.ب0.1403608
1 OpenxAI Network(OPENX) na BMD
$0.3733
1 OpenxAI Network(OPENX) na DKK
kr2.415251
1 OpenxAI Network(OPENX) na HNL
L9.825256
1 OpenxAI Network(OPENX) na MUR
17.074742
1 OpenxAI Network(OPENX) na NAD
$6.450624
1 OpenxAI Network(OPENX) na NOK
kr3.777796
1 OpenxAI Network(OPENX) na NZD
$0.649542
1 OpenxAI Network(OPENX) na PAB
B/.0.3733
1 OpenxAI Network(OPENX) na PGK
K1.571593
1 OpenxAI Network(OPENX) na QAR
ر.ق1.358812
1 OpenxAI Network(OPENX) na RSD
дин.37.919814
1 OpenxAI Network(OPENX) na UZS
soʻm4,497.589327
1 OpenxAI Network(OPENX) na ALL
L31.286273
1 OpenxAI Network(OPENX) na ANG
ƒ0.668207
1 OpenxAI Network(OPENX) na AWG
ƒ0.668207
1 OpenxAI Network(OPENX) na BBD
$0.7466
1 OpenxAI Network(OPENX) na BAM
KM0.627144
1 OpenxAI Network(OPENX) na BIF
Fr1,104.2214
1 OpenxAI Network(OPENX) na BND
$0.48529
1 OpenxAI Network(OPENX) na BSD
$0.3733
1 OpenxAI Network(OPENX) na JMD
$59.974378
1 OpenxAI Network(OPENX) na KHR
1,499.195198
1 OpenxAI Network(OPENX) na KMF
Fr159.0258
1 OpenxAI Network(OPENX) na LAK
8,115.217229
1 OpenxAI Network(OPENX) na LKR
රු113.774374
1 OpenxAI Network(OPENX) na MDL
L6.30877
1 OpenxAI Network(OPENX) na MGA
Ar1,681.52985
1 OpenxAI Network(OPENX) na MOP
P2.990133
1 OpenxAI Network(OPENX) na MVR
5.71149
1 OpenxAI Network(OPENX) na MWK
MK648.089863
1 OpenxAI Network(OPENX) na MZN
MT23.85387
1 OpenxAI Network(OPENX) na NPR
रु53.001134
1 OpenxAI Network(OPENX) na PYG
2,647.4436
1 OpenxAI Network(OPENX) na RWF
Fr542.4049
1 OpenxAI Network(OPENX) na SBD
$3.072259
1 OpenxAI Network(OPENX) na SCR
5.099278
1 OpenxAI Network(OPENX) na SRD
$14.37205
1 OpenxAI Network(OPENX) na SVC
$3.266375
1 OpenxAI Network(OPENX) na SZL
L6.476755
1 OpenxAI Network(OPENX) na TMT
m1.30655
1 OpenxAI Network(OPENX) na TND
د.ت1.0963821
1 OpenxAI Network(OPENX) na TTD
$2.527241
1 OpenxAI Network(OPENX) na UGX
Sh1,300.5772
1 OpenxAI Network(OPENX) na XAF
Fr210.9145
1 OpenxAI Network(OPENX) na XCD
$1.00791
1 OpenxAI Network(OPENX) na XOF
Fr210.9145
1 OpenxAI Network(OPENX) na XPF
Fr38.0766
1 OpenxAI Network(OPENX) na BWP
P5.017152
1 OpenxAI Network(OPENX) na BZD
$0.750333
1 OpenxAI Network(OPENX) na CVE
$35.646417
1 OpenxAI Network(OPENX) na DJF
Fr66.0741
1 OpenxAI Network(OPENX) na DOP
$23.924797
1 OpenxAI Network(OPENX) na DZD
د.ج48.521534
1 OpenxAI Network(OPENX) na FJD
$0.843658
1 OpenxAI Network(OPENX) na GNF
Fr3,245.8435
1 OpenxAI Network(OPENX) na GTQ
Q2.863211
1 OpenxAI Network(OPENX) na GYD
$78.176486
1 OpenxAI Network(OPENX) na ISK
kr46.6625

Zdroj OpenxAI Network

Pokud chcete se podrobněji seznámit s OpenxAI Network, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka OpenxAI Network
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně OpenxAI Network

Jakou hodnotu má dnes OpenxAI Network (OPENX)?
Aktuální cena OPENX v USD je 0.3733 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena OPENX v USD?
Aktuální cena OPENX v USD je $ 0.3733. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace OpenxAI Network?
Tržní kapitalizace OPENX je $ 3.73M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem OPENX v oběhu?
Objem OPENX v oběhu je 10.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) OPENX?
OPENX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 2.0299262343053925 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) OPENX?
OPENX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0939673303769838 USD.
Jaký je objem obchodování OPENX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování OPENX je $ 61.32K USD.
Dosáhne OPENX letos vyšší ceny?
OPENX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenOPENX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:03:32 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se OpenxAI Network (OPENX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod OPENX na USD

Částka

OPENX
OPENX
USD
USD

1 OPENX = 0.3733 USD

Obchodujte OPENX

OPENX/USDT
$0.3733
$0.3733$0.3733
-7.27%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,006.41
$110,006.41$110,006.41

-0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,857.48
$3,857.48$3,857.48

-0.08%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02559
$0.02559$0.02559

-20.47%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.65
$185.65$185.65

-1.33%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,857.48
$3,857.48$3,857.48

-0.08%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,006.41
$110,006.41$110,006.41

-0.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.65
$185.65$185.65

-1.33%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5035
$2.5035$2.5035

-0.81%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.25
$1,086.25$1,086.25

+0.17%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000422
$0.000422$0.000422

+111.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0047
$0.0047$0.0047

+88.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20979
$0.20979$0.20979

+50.72%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$18.579
$18.579$18.579

+44.42%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.7286
$0.7286$0.7286

+41.55%