Tokenomika pro Ontology Gas (ONG)

Zjistěte klíčové informace o Ontology Gas (ONG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Ontology Gas (ONG)

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

Oficiální webové stránky:
https://ont.io/
Bílá kniha:
https://docs.ont.io/
Block Explorer:
https://explorer.ont.io/

Ontology Gas (ONG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ontology Gas (ONG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 76.71M

Celkový objem:
$ 1.00B

Objem v oběhu:
$ 421.94M

FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 181.80M

Historické maximum:
$ 3.28194

Historické minimum:
$ 0.0393381415969

Aktuální cena:
$ 0.1818


Tokenomika Ontology Gas (ONG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Ontology Gas (ONG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ONG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ONG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ONG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuONG!

Jak nakupovat ONG

Chtěli byste si přidat Ontology Gas (ONG) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ONG, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Ontology Gas (ONG)

Analýza historie cen ONG pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ONG

Chcete vědět, kam může ONG zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ONG kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.