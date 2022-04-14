Tokenomika pro NEXPACE (NXPC)

Zjistěte klíčové informace o NEXPACE (NXPC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o NEXPACE (NXPC)

NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model.

https://msu.io
https://docs.nexpace.io/
https://msu-explorer.xangle.io/

NEXPACE (NXPC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro NEXPACE (NXPC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 183.64M
$ 183.64M$ 183.64M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 194.23M
$ 194.23M$ 194.23M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 945.50M
$ 945.50M$ 945.50M
Historické maximum:
$ 3.8563
$ 3.8563$ 3.8563
Historické minimum:
$ 0.8471285360642059
$ 0.8471285360642059$ 0.8471285360642059
Aktuální cena:
$ 0.9455
$ 0.9455$ 0.9455

Tokenomika NEXPACE (NXPC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro NEXPACE (NXPC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NXPC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NXPC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NXPC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNXPC!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.