Tokenomika pro NRT (NRT)

Zjistěte klíčové informace o NRT (NRT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o NRT (NRT)

Nireafty is a pioneering Web3 platform designed to democratize content creation and enable users to monetize AI-generated artworks. By leveraging blockchain technology, Nireafty transforms the art creation landscape, allowing users to create, mint, and own AI-generated NFTs. The platform aims to make the transition into the AI era accessible and profitable for all creators.

Oficiální webové stránky:
https://nireafty.xyz/
Bílá kniha:
https://nireafty.gitbook.io/nireafty

NRT (NRT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro NRT (NRT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Historické maximum:
Historické minimum:
Aktuální cena:
Tokenomika NRT (NRT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro NRT (NRT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NRT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NRT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NRT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNRT!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.