Zjistěte klíčové informace o NPC Solana (NPCS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o NPC Solana (NPCS)

Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations.

Oficiální webové stránky:
https://www.solananpc.com
Block Explorer:
https://solscan.io/token/5ToDNkiBAK6k697RRyngTburU7yZNFZFx7jzsD1Uc7pK

NPC Solana (NPCS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro NPC Solana (NPCS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.03M
Celkový objem:
$ 999.99M
Objem v oběhu:
$ 969.71M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.12M
Historické maximum:
$ 0.042
Historické minimum:
$ 0.002798794269498348
Aktuální cena:
$ 0.003122
Tokenomika NPC Solana (NPCS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro NPC Solana (NPCS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NPCS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NPCS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NPCS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNPCS!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.