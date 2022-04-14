Tokenomika pro Notcoin (NOT)
Informace o Notcoin (NOT)
Notcoin started as a viral Telegram game that onboarded many users into web3 through a tap-to-earn mining mechanic.
Notcoin (NOT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Notcoin (NOT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu Notcoin (NOT)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů NOT. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
Overview
Notcoin is a community-driven token on the TON blockchain, designed to onboard users into Web3 through a tap-to-earn game and ecosystem exploration. Its tokenomics are structured to balance immediate community engagement with long-term ecosystem growth and project stability.
Issuance Mechanism
- Initial Distribution: Notcoin was distributed primarily through a tap-to-earn game, where users earned tokens by participating in the Notcoin Clicker game and other ecosystem activities.
- Burning: Over 233 million NOT tokens have been burned to manage supply, increase scarcity, and support long-term value.
Allocation Mechanism
The allocation of Notcoin is designed to incentivize various stakeholders and ensure sustainable ecosystem development. The following table summarizes the allocation:
|Category
|Allocation (%)
|Unlocking/Vesting Details
|Initial Coin Offering (ICO)
|33%
|Immediate unlock at launch
|Team
|20%
|Gradual vesting, released over years
|Existing Investors
|13%
|Gradual vesting, released over years
|Community & Ecosystem Initiatives
|24%
|Released progressively for growth
|Ecosystem Fund
|2.4%
|For partnerships and development
|Livestreaming
|3%
|For platform promotion and adoption
|Foundation
|2%
|Locked for long-term sustainability
|Liquidity & Exchanges
|2.6%
|For liquidity provision and listings
Usage and Incentive Mechanism
- Earning: Users earn Notcoin by playing games, exploring partner projects, and contributing to the ecosystem.
- Spending: Notcoin can be used within the ecosystem for in-game purchases, participating in new games, and accessing exclusive features.
- Incentives: Community and ecosystem allocations are used to reward active participants, fund new initiatives, and incentivize long-term engagement.
- Burning: Regular token burns reduce supply and reward holders by increasing scarcity.
Locking Mechanism
- Team and Investor Tokens: These allocations are subject to vesting schedules, meaning tokens are locked and released gradually over several years to prevent large-scale dumping and align incentives with long-term project success.
- Foundation and Ecosystem Funds: Portions are locked for future use, ensuring resources for ongoing development and sustainability.
Unlocking Time
- Progressive Unlocking: The token supply is unlocked in phases, with a linear or staggered release schedule. The percentage of unlocked tokens grows steadily from mid-2025 to mid-2029.
- Full Unlock: By 2029, 100% of the total token supply will be unlocked and in circulation.
- Immediate Unlock: The ICO allocation (33%) was unlocked at launch, providing initial liquidity and community access.
Summary Table: Notcoin Token Unlock Schedule
|Category
|Allocation (%)
|Unlocking Schedule
|ICO
|33%
|Immediate at launch
|Team
|20%
|Linear vesting to 2029
|Existing Investors
|13%
|Linear vesting to 2029
|Community & Ecosystem Initiatives
|24%
|Progressive to 2029
|Ecosystem Fund
|2.4%
|Progressive to 2029
|Livestreaming
|3%
|Progressive to 2029
|Foundation
|2%
|Locked, gradual release
|Liquidity & Exchanges
|2.6%
|As needed for liquidity
Implications and Analysis
- Balanced Incentives: The vesting and allocation mechanisms are designed to prevent sudden supply shocks, encourage long-term participation, and support ongoing ecosystem growth.
- Community Focus: A significant portion is reserved for community and ecosystem initiatives, reflecting Notcoin’s mission to drive Web3 adoption.
- Sustainability: Locked and vested allocations for the team, investors, and foundation ensure that key stakeholders remain committed to the project’s success over several years.
- Market Impact: The gradual unlocking schedule minimizes the risk of large token dumps, supporting price stability and investor confidence.
Further Reading
- Notcoin Whitepaper
- Tokenomics Details
- Burn Mechanism
In summary: Notcoin’s token economics are structured to reward early adopters, incentivize ongoing participation, and ensure the long-term health of the ecosystem through a carefully managed issuance, allocation, and unlocking schedule.
Tokenomika Notcoin (NOT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Notcoin (NOT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů NOT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu NOT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro NOT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNOT!
